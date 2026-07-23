Presidente da AFA rebate denúncias sobre suposta investigação do FBI

A repercussão começou após uma reportagem da imprensa argentina alegar que Tapia e outros dirigentes da AFA teriam tido os celulares apreendidos pelo FBI - Foto: Divulgação/ Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

A repercussão começou após uma reportagem da imprensa argentina alegar que Tapia e outros dirigentes da AFA teriam tido os celulares apreendidos pelo FBI - Foto: Divulgação/ Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

O presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, negou as informações de que teria sido alvo de uma ação do FBI após a final da Copa do Mundo.

Em publicação nas redes sociais, na noite de quarta-feira (22), o dirigente afirmou que as notícias divulgadas são falsas e que tentam desestabilizar a entidade.

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"Não se deixe levar por mentiras ou pelas operações que só buscam desestabilizar. Chega de tentar enfrentar quem tanto deu para o nosso futebol. As operações passam. O compromisso, o trabalho e o coração da nossa seleção são para sempre", escreveu Tapia.

A repercussão começou após uma reportagem do jornal argentino Infobae, que alegou que Tapia e outros dirigentes da AFA teriam tido os celulares recolhidos por agentes do FBI no Aeroporto de Nova York.

De acordo com a publicação, a medida faria parte de uma investigação conduzida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre a estrutura financeira internacional da entidade.

Ainda segundo documentos judiciais citados pela imprensa argentina, o Tribunal Distrital do Sul da Flórida expediu intimações para pessoas ligadas ao presidente da AFA prestarem depoimento no próximo dia 30 de julho e apresentarem informações relacionadas à empresa Tourprodenter.

Em nota oficial, a AFA também contestou as informações. A entidade afirmou que a intimação mencionada é direcionada a um terceiro e que apenas solicita o comparecimento dessa pessoa a um Grande Júri, além da eventual entrega de documentos e comunicações envolvendo diferentes nomes, entre eles dirigentes da associação.

A AFA reforçou que Tapia e o tesoureiro Pablo Toviggino não foram intimados pela Justiça dos Estados Unidos e alegou ser falsa a informação de que ambos tiveram celulares ou qualquer outro equipamento eletrônico apreendidos.