Flamengo atropela a Chapecoense e segue perseguindo o Palmeiras no Brasileiro

Pedro marcou duas vezes na vitória do Rubro-Negro fora de casa - Foto: Reprodução/X do Flamengo

Pedro marcou duas vezes na vitória do Rubro-Negro fora de casa - Foto: Reprodução/X do Flamengo

O Flamengo venceu a Chapecoense por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (22), na Arena Condá, em Chapecó, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro, duas vezes, Rafael Thyere (contra) e Lorran marcaram os gols da vitória rubro-negra.

Os primeiros 25 minutos da partida foram equilibrados, com a Chapecoense tendo uma grande chance de abrir o placar, que foi parada por uma defesa importante do goleiro Rossi. Dos 25 em diante, domínio Rubro-Negro.

O primeiro gol da partida saiu aos 26 minutos em uma linda jogada individual do atacante Pedro. Ele conseguiu se desvencilhar de dois marcadores e bater sem chance de defesa para Matheus.

Pouco tempo depois, aos 38, em jogada de escanteio curto, Emerson Royal colocou a bola na área, a zaga da Chape falhou e Thyere jogou contra o patrimônio.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro, com pressão carioca. Logo aos 3 minutos, Lorran dividiu com o goleiro Matheus, pegou a sobra e fez um belo gol batendo de primeira.

Com 3 a 0 no placar, o Flamengo passou a administrar o jogo, deixando a partida em temperatura morna.

Aos 41, porém, Samuel Lino bateu de fora da área e Pedro, que estava no caminho, deu um leve desvio de cabeça para marcar o quarto gol do jogo.

Com a vitória, o Flamengo chega aos 37 pontos e segue a perseguição ao líder Palmeiras, que tem 44. O Rubro-Negro, entretanto, tem uma partida a menos, e pode diminuir mais a diferença.

A Chapecoense segue em sua crise, na última colocação, com apenas 9 pontos ganhos. Neste momento, a equipe catarinense está a 12 pontos de deixar a zona de rebaixamento, dependendo também de uma combinação de resultados.