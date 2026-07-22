Casemiro é anunciado como nova contratação do Inter Miami, dos Estados Unidos

O Inter Miami anunciou, nessa quarta-feira (22), a contratação do volante Casemiro, de 34 anos, ex-Manchester United e que disputou a Copa do Mundo pelo Brasil. O atleta chega ao clube dos Estados Unidos sem custos de transferência e terá contrato até o fim da temporada da MSL de 2027, com opção de renovação até junho de 2029.

"O que mais me motiva, e acho que isso vale para todos os jogadores, é vencer e continuar crescendo. O projeto que o clube me apresentou, junto com o esforço de todos para me trazer para cá, significa muito para mim", afirmou Casemiro.

As conversas entre Inter Miami e o atleta já se arrastavam por mais de três meses. No fim, o volante optou em fechar com o clube dos EUA e jogar ao lado de Messi e Luis Suárez. Além da equipe da Flórida, Juventus, Inter de Milão e equipes da Arábia também demonstraram interesse na contratação do brasileiro.

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Casemiro encerrou sua passagem pelo Manchester United ao término da última temporada europeia. Contratado em 2022 após uma trajetória vitoriosa pelo Real Madrid, o volante conquistou a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra pelo clube inglês, além de assumir um papel de liderança no elenco.

