Volante Domingos Andrade é anunciado no Botafogo
Jogador assinou com clube de General Severiano até 2029
O Botafogo anunciou nesta quarta-feira (22) a contratação de Domingos Andrade. O volante angolano de 23 anos estava no time B do Porto, de Portugal. O jogador assinou contrato válido até dezembro de 2029.
Se for regularizado a tempo, o jogador poderá jogar contra o Vitória, nesta quinta-feira (24), às 19h30 (Brasília), no Nilton Santos, partida atrasada da quarta rodada do Brasileirão.
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O volante estreou profissionalmente em 2019 no Interclube, de Angola. Após isso, acumulou passagens pelo futebol português, jogando nas categorias de base do Sporting, Felgueiras e Porto B.
Além de Domingos, o Botafogo conta com outros reforços para esta temporada: os goleiros Gabriel Batista e Warleson; o zagueiro Lucas Monzón; e o lateral-esquerdo Paulinho.