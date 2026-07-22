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Seleção italiana negocia a contratação de Pep Guardiola

Técnico espanhol multicampeão é visto como esperança para levar a Itália de volta a uma Copa do Mundo

relogio min de leitura | Redação 22 de julho de 2026 - 13:59
Apesar dos esforços da Federação Italiana, a negociação é considerada difícil
Apesar dos esforços da Federação Italiana, a negociação é considerada difícil -

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) negocia a contratação do técnico espanhol Pep Guardiola. A informação foi confirmada pelo presidente da entidade, Giovanni Malagò.

As conversas são conduzidas pelo ex-zagueiro Paolo Maldini, atual diretor de seleções da Itália, com o auxílio do ex-jogador brasileiro Leonardo.

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Malagò afirmou que a Federação tem feito concessões no planejamento, inclusive na parte financeira, para tentar chegar a um acordo com Guardiola. Apesar do esforço, a negociação é considerada difícil.

Diante das dificuldades para concretizar a contratação, Malagò admitiu que também mantém conversas com outros treinadores. Nomes como Andrea Pirlo e Roberto Mancini são cogitados nos bastidores da seleção italiana.

A Itália vive um dos momentos mais conturbados de sua história no futebol. A seleção ficou fora das últimas três Copas do Mundo (2018, 2022 e 2026) após fracassar nas Eliminatórias Europeias.

Guardiola é visto como o nome capaz de recolocar a Squadra Azzurra entre as principais seleções do mundo. O treinador tem passagem pelo futebol italiano como jogador: defendeu o Brescia, em 2001, e a Roma, em 2002.

Tags:

Negociação Pep Guardiola Seleção Italiana

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