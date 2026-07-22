Seleção italiana negocia a contratação de Pep Guardiola

Apesar dos esforços da Federação Italiana, a negociação é considerada difícil - Foto: Divulgação/ Manchester City

Apesar dos esforços da Federação Italiana, a negociação é considerada difícil - Foto: Divulgação/ Manchester City

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) negocia a contratação do técnico espanhol Pep Guardiola. A informação foi confirmada pelo presidente da entidade, Giovanni Malagò.

As conversas são conduzidas pelo ex-zagueiro Paolo Maldini, atual diretor de seleções da Itália, com o auxílio do ex-jogador brasileiro Leonardo.

Leia também:

Espanha quer estender contrato do técnico Luis de la Fuente até 2030

Brasil derrota o Japão e avança à semifinal da Liga das Nações Feminina de Vôlei

Malagò afirmou que a Federação tem feito concessões no planejamento, inclusive na parte financeira, para tentar chegar a um acordo com Guardiola. Apesar do esforço, a negociação é considerada difícil.

Diante das dificuldades para concretizar a contratação, Malagò admitiu que também mantém conversas com outros treinadores. Nomes como Andrea Pirlo e Roberto Mancini são cogitados nos bastidores da seleção italiana.

A Itália vive um dos momentos mais conturbados de sua história no futebol. A seleção ficou fora das últimas três Copas do Mundo (2018, 2022 e 2026) após fracassar nas Eliminatórias Europeias.

Guardiola é visto como o nome capaz de recolocar a Squadra Azzurra entre as principais seleções do mundo. O treinador tem passagem pelo futebol italiano como jogador: defendeu o Brescia, em 2001, e a Roma, em 2002.