Brasileirão volta nesta quinta-feira (16), com partidas de Botafogo e Vasco

O Brasileirão está de volta após 45 dias de paralisação, devido a Copa do Mundo, com a 19ª rodada, sendo dívida em vários dias. Os dois primeiros jogos acontecem já nessa quinta-feira (16), com Botafogo x Santos e Vitória x Vasco, ambos as 19h30.

Já na sexta (17) é a vez do Fluminense ir a campo em casa, contra o Red Bull Bragantino, às 20h. No mesmo dia, Bahia e Chapecoense jogam em partida adiada da 4ª rodada, às 19h30, além de Mirassol e Grêmo, às 20h.

Depois disso, o campeonato de uma pausa de três dias para o complemento da 19ª rodada, com Atlético MG e Bahia na terça-feira (21), às 19h30.

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Já na quarta (22), o Flamengo vai a campo para enfrentar a Chapecoense fora de casa e o Palmeiras pega o Coritiba, também fora, ambos às 19h30.

O dia também terá Internacional x Cruzeiro e São Paulo x Athletico-PR, todos no mesmo horário de 21h30.

A rodada se encerra na quinta-feira (23), com Corinthians x Remo, às 19h30.