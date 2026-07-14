Espanha bate França e garante vaga na final da Copa do Mundo

O tão aguardado confronto entre Espanha e França pela semifinal da Copa do Mundo terminou com uma vitória espanhola. A partida foi disputada no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, e os gols foram marcados por Oyarzabal e Pedro Porro.

Na visão de muitos especialistas, as duas seleções estavam entre as grandes favoritas para ganharem o mundial, o que gerou um peso diferente para a partida, já que um dos times não teria a oportunidade de chegar a final. Em um jogo bastante disputado, a Espanha conseguiu impor uma forte marcação impedindo que os atletas franceses conseguissem desempenhar seu melhor futebol. Jogadores como Mbapee e Barcola, tiveram uma partida muito a quem, em comparação com o que vinham apresentando ao longo do mundial.

Logo ao 22 minutos do primeiro tempo, Yamal foi derrubado dentro da área e o juiz marcou pênalti. Oyarzabal cobrou abrindo o placar para a seleção espanhola.

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Na segunda etapa, Pedro Porro marcou o segundo, após uma bela tabela com Dani Olmo.

O treinador francês, Didier Deschamps, realizou mudanças na equipe na tentativa de dar uma sobrevida a França, mas não obteve resultado. A Espanha foi a primeira seleção classificada para a final, e o adversário sairá da partida entre Argentina e Inglaterra, que se enfrentam nessa quarta-feira (15), às 16 horas.

A grande final da Copa do Mundo será disputada no domingo, 19 de julho, no MetLife Stadium, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, também às 16 horas.