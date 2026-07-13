Professor gonçalense vence duas categorias em estreia de competição de fisiculturismo

O professor de História e fisiculturista gonçalense Pabblo Matheus estreou da melhor forma possível na NPC Worldwide, considerada a principal federação de fisiculturismo do país. No último sábado (11), o atleta venceu nas categorias Estreantes e Bodybuilder 80kg durante o MuscleContest Rota do Sol, realizado na Maricá Beach Arena.

Mais do que subir ao lugar mais alto do pódio em duas categorias, o resultado representa um marco na carreira do atleta, que passa a disputar no circuito da NPC Worldwide, principal porta de entrada para quem sonha alcançar o mais alto nível da modalidade. Antes de chegar até aqui, Pabblo construiu sua trajetória na BRAFF, onde foi campeão dos estreantes no Mr. Cabo Frio 2025 e vice-campeão no Mr. Rio 2026.

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O sábado marcou também uma mudança de categoria para o atleta. Depois de competir nas últimas temporadas pesando cerca de 75kg, o gonçalense subiu ao palco pela primeira vez na faixa dos 80kg, indicada pela entidade para o momento atual de sua carreira. Como em toda fase de finalização no fisiculturismo, o peso apresentado na pesagem é consequência de um processo que inclui redução do consumo de carboidratos, sessões extras de cardio e manipulação da ingestão de líquidos nos dias que antecedem o evento.

Foi esse esforço que Pabblo fez questão de reconhecer nas redes sociais logo após a conquista, destacando que o feito é fruto de um trabalho coletivo. "Somos campeões!!!", escreveu. O professor agradeceu ao coach Rodrigo Araújo, ao patrocinador Scorpion Labs, aos pais, à namorada, Ariel Pimenta, e aos amigos que estiveram presentes na disputa. "Nenhum prêmio ou título será individualmente conquistado por mim. Sem o apoio de vocês seria impossível!", afirmou. Em outra publicação, resumiu o sentimento após a vitória: "Esse é só o começo da caminhada!"

A terceira edição do MuscleContest Rota do Sol levou ao palco mais de 350 atletas vindos de diferentes cidades do Rio de Janeiro, consolidando-se como uma das principais competições estaduais de fisiculturismo. Além do Bodybuilding, o evento contou com disputas em categorias como Men's Physique, Classic Physique, Wellness, Bikini, Figure, Women's Physique e Fit Model.

Atleta Rodrigo Araújo ao lado de Pabblo Matheus após suas conquistas nas categorias Estreantes e Bodybuilder 80kg | Foto: Reprodução/Instagram/@rodrigoaraujo.22

Os dois títulos impulsionam a caminhada de Pabblo rumo ao objetivo de se tornar atleta profissional. É dentro da NPC Worldwide que os atletas constroem o caminho até o Pro Card, credencial que garante acesso à IFBB Pro League, a divisão máxima do fisiculturismo mundial, responsável por competições como o Mr. Olympia.

A troca de circuito, porém, também elevou os custos da temporada. Segundo o atleta, despesas com inscrição, preparação física, suplementação, dieta de finalização, medicamentos manipulados, pintura corporal e registros fotográficos ultrapassam os R$ 5 mil. Atualmente, Pabblo conta apenas com o patrocínio da Scorpion Labs e segue em busca de novos parceiros, principalmente na área de alimentação.