Inglaterra vence a Noruega na prorrogação e avança à semifinal da Copa do Mundo
Com dois gols de Bellingham, ingleses fazem 2 a 1 de virada e aguardam o vencedor de Argentina x Suíça
A Inglaterra está classificada para a semifinal da Copa do Mundo de 2026. Em um confronto equilibrado disputado no Hard Rock Stadium, a equipe comandada por Thomas Tuchel venceu a Noruega por 2 a 1 na prorrogação, de virada, com dois gols de Jude Bellingham. Agora, os ingleses aguardam o vencedor do duelo entre Argentina e Suíça para conhecer o próximo adversário.
O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e por poucas oportunidades de gol nos minutos iniciais. Após a pausa para hidratação, a Noruega passou a controlar as ações e abriu o placar. Berg recuperou a bola no campo de ataque e acionou Schjelderup, que avançou pela esquerda e bateu cruzado, sem chances para Pickford.
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A resposta inglesa veio nos acréscimos da etapa inicial. Aos 46 minutos, Anthony Gordon arrancou pela esquerda e encontrou Bellingham na entrada da área. O camisa 10 passou entre os defensores e finalizou de canhota para deixar tudo igual. Pouco depois, Harry Kane chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento.
Na volta do intervalo, a Noruega começou melhor e chegou a balançar as redes após uma cobrança de escanteio. O lance, porém, foi invalidado depois de revisão do VAR, que identificou uma falta de Erling Haaland sobre Elliot Anderson. Os noruegueses seguiram pressionando e quase voltaram à frente quando Aursnes finalizou, a bola desviou em Ajer e explodiu na trave.
Com a igualdade mantida até o fim do tempo regulamentar, a decisão foi para a prorrogação. Logo nos primeiros minutos, Nyland fez grande defesa em cabeceio de Harry Kane, mas, na sequência, Bellingham aproveitou o rebote dentro da área para marcar o segundo gol e decretar a virada inglesa.
A Inglaterra ainda teve um pênalti assinalado após Oscar Bobb derrubar Spence na área, mas a marcação foi anulada após nova intervenção do VAR. Nos minutos finais, a Noruega pressionou em busca do empate, enquanto os ingleses administraram a vantagem até o apito final, confirmando a vitória por 2 a 1 e a classificação para a semifinal da Copa do Mundo.