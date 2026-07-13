Andrey Santos é o novo reforço do Manchester United

Andrey foi contratado pelo valor de 56 milhões de euros (R$ 329 milhões) - Foto: Reprodução/ Redes Sociais/ Manchester United

Andrey foi contratado pelo valor de 56 milhões de euros (R$ 329 milhões) - Foto: Reprodução/ Redes Sociais/ Manchester United

O gigante inglês Manchester United anunciou a contratação do volante brasileiro Andrey Santos. O volante de 22 anos chegou ao futebol inglês em 2023, contratado pelo Chelsea, mas passou as primeiras temporadas atuando por empréstimos pelo Vasco da Gama, Nottingham Forest e Strasbourg.

O contrato com o United será válido por cinco temporadas com opção de renovação automática por mais um temporada no fim do contrato.

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O time de Manchester desembolsou o valor de 56 milhões de euros (R$ 329 milhões), com cerca de 2,4 milhões de euros (R$ 12 milhões) em possíveis bônus, para ter o jogador no seu elenco.

O volante revelado pelo Vasco chega no novo clube com a missão de substituir o volante Casemiro, que deixou o clube inglês.

Andrey chegou a aparecer na lista dos pré-selecionados para a Copa do Mundo, e esteve nos amistoso jogados pela seleção em março, mas acabou não sendo escolhido pelo técnico Carlo Ancelotti para compor a lista final.