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Andrey Santos entra em acordo com o Manchester United e está próximo de deixar o Chelsea

Volante brasileiro se aproxima dos Red Devils para substituir Casemiro

relogio min de leitura | Redação 08 de julho de 2026 - 18:36
Andrey Santos se aproxima do Manchester United
Andrey Santos se aproxima do Manchester United -

O volante Andrey Santos, do Chelsea, está muito perto de defender o Manchester United. O brasileiro chegou a um acordo com os Red Devils e já tem a autorização do time londrino para viajar e finalizar o acordo.

A informação é do portal The Athletic, do jornal The New York Times. A transferência terá valor de 56 milhões de euros (R$ 329 milhões), com cerca de 2,4 milhões de euros (R$ 12 milhões) em possíveis bônus. Andrey tem contrato até junho de 2030 com o Chelsea, mas vai trocar de clube para substituir Casemiro, que deixou o United.

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Andrey acredita que em Manchester terá mais oportunidades de ser titular. Na equipe londrina, ele encontra forte concorrência com Moisés Caicedo, Enzo Fernández e Roméo Lavia, entre outros nomes. Pré-selecionado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Andrey Santos esteve muito perto de ir ao Mundial.

Andrey Santos foi formado nas categorias de base do Vasco, onde atuou até 2023, quando foi vendido para o Chelsea em janeiro, mas permaneceu emprestado até o meio do ano. Teve curta passagem por empréstimo no Nottingham Forest, e na sequência foi cedido ao Strasbourg, da França, onde se destacou. Desde o ano passado, passou a jogar no time de Londres.

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