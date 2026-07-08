Federação Egípcia de Futebol denuncia arbitragem após eliminação para a Argentina

De acordo com a Federação Egípcia, o resultado da partida teve interferências diretas da arbitragem - Foto: Reprodução/ Dan Mullan/ Getty Images

De acordo com a Federação Egípcia, o resultado da partida teve interferências diretas da arbitragem - Foto: Reprodução/ Dan Mullan/ Getty Images

A Federação Egípcia de Futebol fez uma denúncia à Fifa contra a arbitragem da partida contra a Argentina realizada na última terça-feira (7), ocasião em que os egípcios perderam de virada por 3 a 2 e foram eliminados da Copa do Mundo de 2026.

Além de uma investigação sobre possíveis favorecimentos para os argentinos, a Federação do Egito também pede o afastamento do juiz François Letexier e dos assistentes Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni.

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Hany Abo Rida, presidente da entidade, afirmou que erros do juiz teriam influenciado diretamente na eliminação da equipe africana. Um dos lances questionados foi a anulação de um gol, marcado pelo atacante Mostafa Zico, por falta na origem do lance. Naquele momento da partida o Egito já vencia por 1 a 0.

Posteriormente, no gol de empate da Argentina, os egípcios alegam que o juíz não marcou dois lances passíveis de pênalti, na origem do lance, em Fathy e Salah.

Mostafa Zico soltou o verbo contra a arbitragem ao fim do jogo: “Foi injusto. A injustiça dele foi clara. Nos perseguiu desde o início. Não quer que a gente vença. Uma partida direcionada”.

O técnico Hossam Hassan também fez comentários acerca das polêmicas. Segundo ele, o árbitro foi injusto e atuou diretamente para influenciar no resultado da partida.