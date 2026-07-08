Fluminense renova contrato com promessa da categoria de base do clube até 2029

O atleta já havia sido relacionado para alguns jogos do profissional durante os torneios Carioca e Brasileirão - Foto: Reprodução

O atleta já havia sido relacionado para alguns jogos do profissional durante os torneios Carioca e Brasileirão - Foto: Reprodução

O Fluminense oficializou nesta terça-feira (7) a renovação do contrato do atacante Keven Samuel, de 19 anos. O jogador já havia assinado um contrato com o clube carioca até o final da temporada de 2027, mas, segundo informações divulgadas pelo portal de notícias esportivas GE, ele renovou o acordo até o fim de 2029.

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Keven Samuel faz parte da "Esquadrilha 07", a primeira equipe da história de Xerém a ganhar os títulos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil na categoria sub-17, considerada uma geração de promessas. O jovem está em processo de transição do elenco de base para o profissional desde a temporada passada.

No primeiro semestre da temporada de 2026, a promessa de Xerém foi o artilheiro do Tricolor no Campeonato Brasileiro Sub-20. O atleta já havia sido relacionado para alguns jogos do profissional durante os torneios Carioca e Brasileirão, no entanto, ainda não fez a sua estreia formal na equipe. Keven está treinando no CT Carlos Castilho junto com a equipe principal do clube carioca.

Durante a pausa para a Copa do Mundo, o Fluminense focou na preparação dos seus atletas para a sequência da temporada de 2026, no CT Carlos Castilho. O time de Laranjeiras terá confrontos contra o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (7), às 20h30, e depois contra o Bahia, no domingo (12), às 16h. Os dois amistosos acontecerão no Maracanã.