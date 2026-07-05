Dayanne Rodrigues, ex-esposa do goleiro Bruno, é encontrada e dá entrada em hospital em BH

Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, que estava desaparecida desde quinta-feira (2), foi encontrada e teve alta em um hospital de Belo Horizonte na noite deste sábado (4). A Polícia Civil divulgou a informação, mas não revelou o estado de saúde nem informou para qual hospital ela foi levada. A mulher é ex-esposa do goleiro Bruno Fernandes.

Ainda não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias em que Dayanne foi encontrada, nem sobre o estado de saúde.

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De acordo com o relato do atual marido de Dayanne à Polícia Militar, ela saiu de casa na manhã de quinta-feira (2), após deixar os filhos com a mãe, e desde então não foi mais vista. A ocorrência se deu em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

No boletim de ocorrência consta que o marido alega que encontrou o celular da esposa na residência. No aparelho, ele teria encontrado várias mensagens trocadas entre Dayanne e supostos agiotas que estariam cobrando dívidas. Ainda segundo o companheiro, ele teria encontrado cartas com teor de despedida.

Na carta, a mulher revelou que vinha recebendo ameaças e pediu que os familiares fossem protegidos. Dayanne também escreveu com quem a guarda dos filhos deveria ficar. A carta foi assinada e datada no dia 2 de julho.

Carta deixada por Dayanne Rodrigues | Foto: Reprodução

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, diligências estavam sendo realizadas para tentar encontrar Dayanne. Pouco antes da divulgação da entrada na unidade de saúde, as autoridades tratavam o caso como desaparecimento voluntário e alegavam que não havia sinais de crime.

Dayanne e Bruno Fernandes

Dayanne Rodrigues e Bruno Fernandes foram casados até 2010. Durante as investigações do caso Eliza Samudio, ela chegou a ser presa, mas depois foi absolvida pela Justiça.