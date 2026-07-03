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Depois de quase acerto com o Vasco, Fernando Seabra seguirá como treinador do Coritiba

Cruzmaltino está sem técnico desde 18 de junho, quando demitiu Renato Gaúcho

relogio min de leitura | Redação 03 de julho de 2026 - 19:07
Seabra aceitou proposta do Vasco, mas cariocas não pagaram valor da multa da forma desejada pelo Coritiba
Seabra aceitou proposta do Vasco, mas cariocas não pagaram valor da multa da forma desejada pelo Coritiba -

Fernando Seabra seguirá no comando do Coritiba. A permanência do treinador frustrou os planos do Vasco, que tratava o técnico como o principal alvo para substituir Renato Gaúcho. Em comunicado oficial divulgado nas redes sociais, o Coxa informou que recusou as condições apresentadas pelo clube carioca e encerrou as tratativas.

Apesar de o Vasco ter aceitado pagar a multa rescisória de Seabra, a diretoria tentou parcelar o valor por conta da situação financeira do clube. O Coritiba, por outro lado, manteve a exigência de pagamento à vista, o que impediu o avanço da negociação.

Com a negativa, a diretoria cruzmaltina volta ao mercado em busca de um novo treinador. A urgência é grande, já que a equipe retorna aos gramados no próximo dia 16 de julho, quando enfrenta o Vitória, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Para colocar fim às especulações, o Coritiba também divulgou um vídeo em que Fernando Seabra confirma sua permanência e reforça o compromisso com o projeto do clube.

"Olá, Nação Coxa Branca. Fernando Seabra aqui, passando primeiramente para dizer que sinto muito pelo transtorno dos últimos dias. A gente sabe todo o sofrimento e angústia que isso causou, mas venho aqui comunicar que seguimos fortes no projeto. É um projeto em que confiamos, do qual temos muito orgulho de participar, e vamos seguir com todo o entusiasmo, como sempre foi. Assim como contamos com o entusiasmo e o apoio de todos vocês. Um grande abraço."

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Coritiba vasco

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