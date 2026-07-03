Depois de quase acerto com o Vasco, Fernando Seabra seguirá como treinador do Coritiba

Seabra aceitou proposta do Vasco, mas cariocas não pagaram valor da multa da forma desejada pelo Coritiba - Foto: Site oficial do Coritiba

Seabra aceitou proposta do Vasco, mas cariocas não pagaram valor da multa da forma desejada pelo Coritiba - Foto: Site oficial do Coritiba

Fernando Seabra seguirá no comando do Coritiba. A permanência do treinador frustrou os planos do Vasco, que tratava o técnico como o principal alvo para substituir Renato Gaúcho. Em comunicado oficial divulgado nas redes sociais, o Coxa informou que recusou as condições apresentadas pelo clube carioca e encerrou as tratativas.

Apesar de o Vasco ter aceitado pagar a multa rescisória de Seabra, a diretoria tentou parcelar o valor por conta da situação financeira do clube. O Coritiba, por outro lado, manteve a exigência de pagamento à vista, o que impediu o avanço da negociação.

Com a negativa, a diretoria cruzmaltina volta ao mercado em busca de um novo treinador. A urgência é grande, já que a equipe retorna aos gramados no próximo dia 16 de julho, quando enfrenta o Vitória, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Para colocar fim às especulações, o Coritiba também divulgou um vídeo em que Fernando Seabra confirma sua permanência e reforça o compromisso com o projeto do clube.

"Olá, Nação Coxa Branca. Fernando Seabra aqui, passando primeiramente para dizer que sinto muito pelo transtorno dos últimos dias. A gente sabe todo o sofrimento e angústia que isso causou, mas venho aqui comunicar que seguimos fortes no projeto. É um projeto em que confiamos, do qual temos muito orgulho de participar, e vamos seguir com todo o entusiasmo, como sempre foi. Assim como contamos com o entusiasmo e o apoio de todos vocês. Um grande abraço."