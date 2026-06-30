Craque norueguês, Halland diz que Noruega tem "pequenas possibilidades" de vencer o Brasil

Halland é a grande esperança da Noruega na partida contra o Brasil - Foto: Lars Baron/Getty Images/Site da Fifa

Halland é a grande esperança da Noruega na partida contra o Brasil - Foto: Lars Baron/Getty Images/Site da Fifa

Minutos após marcar o gol da vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim, nesta terça-feira (30), que classificou a seleção europeia para as oitavas de final da Copa do Mundo, o goleador Halland falou sobre o próximo compromisso, contra o Brasil, no próximo domingo.

Apesar de a seleção da Noruega ser considerada, por boa parte da imprensa, a grande surpresa da Copa, Halland manteve os pés no chão e jogou todo o favoritismo para a seleção brasileira. "Pequenas possibilidades (de a Noruega vencer)", disse o atacante.

Leia mais

➣ Noruega vence Costa do Marfim e será o adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

➣ Lucas Paquetá tem lesão constatada e desfalca o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

O goleador, no entanto, apesar de descartar qualquer favoritismo, afirmou que sua seleção, embora encontre dificuldades, está muito bem preparada para os confrontos.

"Agora vamos para as oitavas. Haverá excelentes equipes e não vai ser fácil. Vai ser difícil avançar. Não vai ser fácil, não sei se vamos conseguir. A gente se preparou muito e continua muito preparado", explicou.

Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (5), às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Na história, as duas seleções se enfrentaram quatro vezes, e o Brasil nunca venceu. O histórico registra duas vitórias norueguesas e dois empates. Em Copas do Mundo, houve apenas um confronto entre as seleções, com vitória europeia por 2 a 1, em 1998.