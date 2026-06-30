Ídolo da lendária geração de 80 do Flamengo, Leandro ganha biografia

Um dos jogadores mais importantes da lendária geração dos anos 80 do Flamengo vai, enfim, ganhar uma biografia à altura de sua história: “Meu manto, primeiro e único” conta a trajetória de Leandro, um dos jogadores mais admirados do futebol brasileiro. Assinado pelos jornalistas Marcos Vinicius Cabral e Sergio Pugliese, o livro será lançado pela Rebento Editora, com pré-venda a partir desta quarta (1º de julho), através do WhatsApp (21) 98527-9907. A apresentação da obra ficou a cargo de Zico, que escreveu um texto contanto um pouco de sua longa relação com o homenageado.

O livro destaca a importância de um dos maiores laterais-direitos do futebol mundial, peça-chave na Seleção Brasileira da Copa de 1982 e um dos grandes símbolos da era de ouro do Flamengo, onde conquistou o Mundial de 1981 e quatro títulos brasileiros. Além disso, Leandro representa um futebol que quase não existe mais: o do atleta que defendeu seu clube do coração durante toda a carreira profissional.

Sergio Pugliese, Leandro e Marcos Vinicius Cabral | Foto: Divulgação

“Sempre fui uma pessoa reservada e, no início, nem era muito a favor de ter um livro. Mas acabei cedendo pelo carinho dos amigos, da família e dos torcedores. O Flamengo é o time do meu coração, onde aprendi a amar desde pequeno e tive o privilégio de jogar. Já faz mais de 30 anos que parei, mas as pessoas não esquecem. Fico muito feliz em deixar esse legado em páginas para que a garotada mais jovem, que só me conhece por relatos de pais e avós, possa ver a minha história mais detalhadamente”, ressalta o ídolo rubro-negro.

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Para o autor Sergio Pugliese, a figura do biografado vai muito além das fronteiras da Gávea:

“Leandro teve uma carreira tão vitoriosa e limpa que virou um patrimônio do futebol brasileiro. Você conversa com vascaínos, tricolores e botafoguenses, e o respeito por ele é exatamente o mesmo. A admiração pelo futebol dele e pela pessoa que ele é supera qualquer clubismo”.

Em 14 capítulos, o livro é fruto de 135 entrevistas e reconstrói os grandes momentos da carreira do craque. A narrativa traz episódios marcantes, como o famoso Fla-Flu de 1985, o título brasileiro de 1987, o polêmico corte da Copa de 1986 e o grave acidente de carro em Cabo Frio que quase encerrou sua carreira antes da hora. Um dos principais destaques é o capítulo que resgata a reprovação médica de Leandro no Internacional, em 1980, com depoimento exclusivo do médico gaúcho que vetou a contratação.

Por trás das páginas que celebram o ídolo, há também uma história de persistência. O projeto nasceu em 2013, idealizado por Marcos Vinicius Cabral em parceria com o escritor Gustavo Roman. Juntos, eles trabalharam na obra por sete anos, até que Roman faleceu de Covid-19 nos Estados Unidos e teve todos os manuscritos do livro furtados no hospital. Arrasado com a perda do amigo e, logo em seguida, com o falecimento de seu pai, em 2022, Cabral deixou o projeto interrompido por dois anos. Foi a chegada de Pugliese que fez a biografia sair do papel, em um trabalho que recomeçou do zero.

“Escrever o livro acabou se tornando uma forma de terapia para alguém que havia perdido dois grandes amigos: o Gustavo e meu pai. Foi um processo doloroso, mas não faltaram dedicação, respeito e amor para contar a trajetória de um gigante”, conta Cabral.