Noruega vence Costa do Marfim e será o adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

A Noruega conseguiu avançar às oitavas de final e vai enfrentar o Brasil no próximo domingo - Foto: Divulgação/Fifa

A Noruega conseguiu avançar às oitavas de final e vai enfrentar o Brasil no próximo domingo - Foto: Divulgação/Fifa

A Noruega confirmou a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Costa do Marfim por 2 a 1, nesta terça-feira (30), no AT&T Stadium, em Dallas, em confronto válido pelos 16 avos de final. Com o resultado, os europeus avançaram na competição e terão pela frente o Brasil, que eliminou o Japão por 2 a 1, no próximo domingo (5), em duelo por uma vaga nas quartas de final.

A equipe norueguesa começou a partida controlando a posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras de gol. Aos poucos, a Costa do Marfim equilibrou as ações e passou a explorar os contra-ataques.

A principal chance dos africanos surgiu após boa jogada de Diomandé, que cruzou para Nicolas Pépé. O atacante apareceu livre na área, mas finalizou para fora, desperdiçando a oportunidade de abrir o placar.

Leia também:

Briga generalizada após jogo do Brasil é registrada em Duque de Caxias

Lucas Paquetá tem lesão constatada e desfalca o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

Mesmo sem grande volume ofensivo, a Noruega foi eficiente quando chegou ao ataque. Em jogada pela esquerda, Nusa recebeu na entrada da área e acertou um belo chute no ângulo, sem chances para o goleiro marfinense, colocando os europeus em vantagem ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, a Costa do Marfim aumentou a pressão em busca do empate. A insistência foi recompensada aos 28 minutos, quando Diallo, que havia entrado no segundo tempo, aproveitou uma oportunidade e deixou tudo igual.

A reação africana, porém, durou pouco. Após sofrer o empate, a Noruega retomou o controle da partida e voltou a pressionar. O gol da classificação saiu dos pés de Haaland, que aproveitou a chance para marcar o segundo gol, decretar a vitória por 2 a 1 e assegurar a vaga nas oitavas de final.

Com o triunfo, a Noruega agora se prepara para enfrentar o Brasil no próximo domingo (5), em confronto que vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.