Lucas Paquetá tem lesão constatada e desfalca o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

O meia Lucas Paquetá está fora das oitavas de final da Copa do Mundo. O camisa 20 do Brasil realizou exames de imagem nesta terça (30) e teve uma lesão constatada na posterior da coxa direita.

A CBF não deu um prazo pra o retorno do jogador. Em comunicado, a entidade disse: "O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível.”

Na reta final do primeiro tempo da partida contra o Japão, Paquetá começou a mancar em campo. No intervalo ele foi substituído e ajudado pelos companheiros para deixar o campo de jogo.

Paquetá permaneceu no banco durante o segundo tempo e comemorou com os jogadores os gols da virada do Brasil contra o Japão, mas sempre sem apoiar a perna esquerda no chão e com ajuda de companheiros.

O jogador foi titular da seleção brasileira em todos os jogos na Copa até aqui. No segundo tempo contra o Japão, Carlo Ancelotti primeiro utilizou Matheus Cunha numa posição de meio-campista, mas depois lançou Gabriel Martinelli para fazer a função.