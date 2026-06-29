Paquetá brinca após viralizar por cobrar "bom dia" em vídeo da Seleção Brasileira

O jogador Lucas Paquetá demonstrou que levou na esportiva a repercussão de um dos momentos mais engraçados da concentração da Seleção Brasileira. O meio-campista usou as redes sociais para brincar com o vídeo em que aparece ao lado de Endrick.



Na postagem, o meio-campista surgiu sorridente, usando a camisa da seleção e escreveu: “Obrigada pelo ‘bom dia’, galera! Amo vocês”, junto com emojis de coração e carinhas sorridentes.

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Entenda o meme

O meme teve início quando o graduando de jornalismo Bruno Klayn, gravou um vídeo cumprimentando somente o Endrick na chegada da Seleção para o treino

Ao notar a situação, Paquetá não perdeu a chance de brincar e questionou, de forma descontraída: “Só tem o Endrick aqui? Bom dia”.

O registro ganhou repercussão nas redes sociais de forma rápida e se transformou em mais um meme entre os jogadores.

Após o vídeo viralizar, internautas comentaram o episódio de forma divertida, pois muitos admitiram que ficaram com ‘pena’ de Paquetá. Outros, porém, fizeram a frase se transformar em memes compartilhando montagens e comentários.

A resposta do meio-campista demonstrou o clima leve e descontraído da Seleção pouco antes da partida contra o Japão, pelas oitavas de final, na Copa do Mundo de 2026.