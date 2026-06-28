Torcedores apostam em placar vitorioso para o jogo do Brasil e Japão

Os torcedores estão animados com a possível vitória da Seleção Brasileira contra o Japão, no jogo desta segunda-feira (29), e acreditam que o placar pode ser de até 3x0 para a verde e amarela. A reportagem de O SÃO GONÇALO foi às ruas para saber palpites dos torcedores.

A seleção brasileira se classificou para a temida fase do mata-mata (16 avos de final), em primeiro lugar no Grupo C, tendo conquistado duas vitórias e um empate. Para trazer o hexa para casa, ainda precisará entrar no campo mais algumas vezes e nesta segunda, às 14h, será contra o Japão.

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Nas ruas de Niterói, o resultado é unânime: Brasil campeão! A única diferença é a quantidade de gols marcados contra os asiáticos e o palpite de quem os marcará.

“Claramente o Brasil, não tem nem dúvidas! Porque o Japão não tem essa estrutura toda como nós temos de futebol e outra, é que minhas camisas têm que vender. Acho que o placar vai ser de 3 a 0, mas não me pergunte de quem, pode ser tudo de Vinicius e até Neymar pode pegar e marcar”, disso o vendedor de roupas Arnaldo Bispo, 59.

Arnaldo Bispo, torce para o Brasil marcar 3 a 0 | Foto: Layla Mussi

A animação contagiante dos torcedores faz com que eles adiantem o grito de ‘Hexa’.

“Claro que é o nosso Brasil e o placar 2 a 1! Vamos ganhar porque somos os melhores. É penta, hexas, hexas!”, revelou a caixa de loja, Aglair Vasconcelos, 55.

Outros têm a esperança que os gols da vitória sobre o Japão serão da dupla inédita do experiente Neymar e a nova aposta da seleção, Endrick.

“Eu acredito que vai 2 a 0 para o Brasil. Acho que o Neymar vai meter um e o Endrick. É o sentimento da nação brasileira, a atmosfera e também a confiança no elenco”, acredita o fotógrafo, Álvaro dos Santos, 32.

Álvaro dos Santos acredita que Neymar e Endrick farão os gols da vitória | Foto: Layla Mussi

Premonição para Copa do Mundo 2026

Apesar da animação dos torcedores brasileiros, as previsões não são as melhores para o Brasil. Em uma entrevista exclusiva à ESPN, o economista alemão, Joachim Klement, que prevê quem será o campeão das copas mundiais através de cálculos matemáticos, indica que o Brasil não chegará nem às oitavas de final.

A previsão que pode preocupar os torcedores brasileiros é que a seleção não consiga superar o Japão, um país que o Brasil já encontrou em outros jogos sob o comando de Ancelotti e perdeu.

Ainda de acordo com a previsão do ‘guru’, que acertou quem seriam os três últimas campeões, a taça da Copa do Mundo de 2026 será da Holanda, de maneira inédita.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca