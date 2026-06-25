Após vitória do Brasil, jornal espanhol exalta Vini Jr e manda recado para o Real Madrid

Vini Jr ocupa a posição de destaque absoluto na atuação da seleção brasileira na Copa do Mundo - Foto: Reprodução

Vini Jr ocupa a posição de destaque absoluto na atuação da seleção brasileira na Copa do Mundo - Foto: Reprodução

Após atuação espetacular do Vini Jr na partida contra a Escócia, que aconteceu nesta quarta-feira (24), o jornal espanhol "AS" fez questão de cobrar o Real Madrid, atual clube do atacante brasileiro, sobre a renovação do contrato do atleta. O acordo entre o jogador de 25 anos e a equipe espanhola dura até junho de 2027.

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"Real Madrid tem um problema bem-vindo: renovar o contrato de Vinicius , e se possível, antes da próxima partida do Brasil na Copa do Mundo. Contra a Escócia, ele deu um show de gols, do tipo reservado à elite", afirmou o veículo de comunicação.

Vini Jr ocupa a posição de destaque absoluto na atuação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Nos três jogos da equipe, o atacante marcou quatro gols, realizando o marco de fazer gols em todos os confrontos da fase de grupo no mundial, que não era conquistado desde a participação do Ronaldo Fenômeno no torneio de 2002.

"O jogador do Real Madrid é a própria imagem de uma seleção brasileira resoluta na defesa, sólida no meio-campo e potente no ataque", concluiu a publicação.