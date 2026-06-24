Brasil atropela a Escócia, confirma liderança e aguarda adversário da segunda fase

Vini Jr. maecou duas vezes e se aproximou da artilharia da Copa com 4 gols. Messi tem 5 - Foto: Instagram/CBF

Vini Jr. maecou duas vezes e se aproximou da artilharia da Copa com 4 gols. Messi tem 5 - Foto: Instagram/CBF

A Seleção Brasileira fez sua melhor atuação na Copa do Mundo e venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24), garantindo a liderança do Grupo C. Com o resultado, o time de Carlo Ancelotti encerra a primeira fase com sete pontos, mesma pontuação do Marrocos, mas com vantagem no saldo de gols.

O grande nome da partida foi Vinicius Júnior, que voltou a decidir e marcou dois gols. O terceiro foi anotado por Matheus Cunha.

O Brasil terminou a fase de grupos na primeira colocação, com campanha invicta: duas vitórias, um empate, sete gols marcados e apenas um sofrido. Marrocos também avançou, enquanto Escócia e Haiti ficaram pelo caminho.

Ao terminar em primeiro do Grupo C, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F na fase de 16 avos de final (primeira fase do mata-mata). Neste momento, a disputa está aberta entre Japão e Suécia, já que os Países Baixos aparecem como favoritos para terminar na liderança da chave.

A partida do Brasil já tem data: segunda-feira, 29 de junho, 14h (horário de Brasília) em Houston, nos Estados Unidos.