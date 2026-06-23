Brasil encerra preparação para jogo decisivo contra a Escócia na fase de grupos da Copa do Mundo 2026 nessa quarta-feira (24)

A seleção brasileira concluiu, na manhã desta terça-feira (23), a preparação para o confronto decisivo da fase de grupos da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta a Escócia nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Miami, pela última rodada do Grupo C.

O treino realizado no Columbia Park, centro de treinamento do New York Red Bulls, em Nova Jersey, contou com a presença de 25 dos 26 jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti. A única ausência foi o atacante Raphinha, que segue em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita — o mesmo problema que o afastou dos gramados por quase dois meses no início da temporada. Já o goleiro Alisson, preservado na atividade de segunda-feira (22) por controle de carga física, participou normalmente dos trabalhos.

Pelo terceiro dia seguido, Neymar treinou sem qualquer restrição ao lado dos companheiros durante os 15 minutos de atividade liberados para a imprensa. A expectativa é que o camisa 10 seja relacionado pela primeira vez nesta edição da Copa do Mundo. Recuperado de uma lesão grau 2 na panturrilha direita, o atacante não entra em campo desde 17 de maio, quando o Santos foi derrotado pelo Coritiba por 3 a 0, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

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Mais uma vez, Carlo Ancelotti manteve o mistério sobre a escalação que iniciará a partida contra a Escócia. Em relação ao time que venceu o Haiti por 3 a 0, na última sexta-feira (19), na Filadélfia, pelo menos uma mudança será necessária devido à ausência de Raphinha.

Rayan e Luiz Henrique aparecem como os principais candidatos para ocupar a vaga no lado direito do ataque. Outra alternativa é Gabriel Martinelli. Embora atue preferencialmente pela esquerda, o atacante do Arsenal já desempenhou essa função sob o comando de Ancelotti em amistoso contra a França, realizado em março. Na coletiva concedida na segunda-feira (22), o jogador afirmou estar à disposição para atuar onde for necessário.

Pensando na sequência da competição, o treinador também pode optar por preservar alguns atletas. Douglas Santos e Casemiro estão pendurados com cartão amarelo e, caso sejam advertidos novamente diante da Escócia, ficarão fora da estreia brasileira na fase eliminatória. Se forem poupados, Alex Sandro e Fabinho surgem como substitutos imediatos.

A delegação embarca para Miami ainda nesta terça-feira. Às 20h15, já no estádio que receberá a partida, Carlo Ancelotti e um jogador da seleção concederão entrevista coletiva.

O Brasil lidera o Grupo C com quatro pontos, mesma pontuação de Marrocos, levando vantagem no saldo de gols: três contra um. A Escócia ocupa a terceira colocação, com três pontos, enquanto o Haiti, já eliminado, ainda não somou pontos.

A equipe brasileira busca encerrar a fase de grupos na liderança para permanecer baseada em Nova Jersey durante o mata-mata. Nessa condição, todo o caminho até uma eventual final seria disputado em território norte-americano. Caso avance em segundo lugar, a seleção terá de mudar de sede, já que o compromisso da fase seguinte será realizado em Monterrey, no México. Se avançar, retornará aos Estados Unidos para a disputa das oitavas de final.

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