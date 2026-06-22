Em busca de um novo treinador, Vasco tem interesse no português Vasco Mattos

A diretoria vascaína está interessada na contratação do português Vasco Mattos. As partes chegaram a conversar nos últimos dias sobre o projeto esportivo do clube e como as ideias do treinador podem se encaixar com o elenco Cruzmaltino, porém, ainda não existe uma oferta salarial.

Aos 45 anos de idade, Vasco Mattos, está sem clube desde o fim de janeiro quando foi demitido pelo Santa Clara. O treinador ficou durante três temporadas na equipe portuguesa, onde conquistou o título da segunda divisão em 2024, e terminou na quinta posição no Campeonato Português, na temporada seguinte. No ano passado, ele chegou a encaminhar um acordo com o Botafogo, mas o negócio foi desfeito devido questões burocráticas.

A diretoria vascaína ainda mapeia o mercado e realiza contatos iniciais com treinadores após a demissão de Renato Gaúcho. Em São Januário, existe o senso de urgência para definir logo quem será o novo comandante da equipe.

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A ideia da diretoria é contratar um profissional que seja bom na gestão do grupo e do ambiente, além de ter a missão de recuperar alguns atletas em baixa e potencializar jogadores que foram contratados na última janela de transferência.