Alemanha 'vira-vira' vence Costa do Marfim e avança para a segunda fase da Copa 2026

A Alemanha está classificada para o mata-mata da Copa do Mundo. Neste sábado, a equipe venceu a Costa do Marfim de virada, por 2 a 1, em Toronto, no Canadá, e é a primeira do Grupo E garantida na próxima fase do Mundial. Undav saiu do banco de reservas para fazer os dois gols da tetracampeã mundial - o segundo já nos acréscimos. Kessié marcou para os marfinenses, que ainda têm chances de classificação. O resultado encerrou um fantasma para os alemães depois de eliminações na fase de grupos em 2018 e 2022.

Como fica o grupo

A Alemanha tem seis pontos e lidera o Grupo E, seguida pela Costa do Marfim, que segue com os três pontos da estreia. Equador e Curaçao, ambos zerados, jogam às 21h (de Brasília) deste sábado. Se a equipe sul-americana não vencer, é certo que os alemães avançam como líderes da chave, pois apenas os marfinenses poderiam igualar sua pontuação, mas o primeiro critério de desempate é o confronto direto.

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