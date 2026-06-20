Brasil fecha a fase de grupos da Copa do Mundo contra a Escócia

Matheus Cunha marcou duas na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti - Foto: Reprodução/Cazetv

Matheus Cunha marcou duas na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti - Foto: Reprodução/Cazetv

Após vencer o Haiti, pelo placar de 3 a 0, nessa sexta-feira (19), o Brasil fecha a fase de grupos da Copa do Mundo contra a seleção da Escócia, na próxima quarta-feira (24), às 19 horas. A partida acontece no Hard Rock Stadium, em Miami.

A terceira partida da fase de grupos será decisiva para o Brasil. Atualmente, a seleção comandada por Carlos Ancelotti está na liderança do Grupo C com 4 pontos, empatada com Marrocos, mas tem vantagem no saldo de gols.

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Uma vitória garante a classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final e consolida a liderança da chave, evitando cruzamentos teoricamente mais difíceis na primeira etapa de mata-mata.