Pesquisa mostra Lula 10 ponto à frente de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial 2026

No principal cenário testado para 2026, Lula lidera com 41%, dez pontos à frente do candidato do PL - Foto: Divulgação

No principal cenário testado para 2026, Lula lidera com 41%, dez pontos à frente do candidato do PL - Foto: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma eventual disputa pela Presidência da República em 2026. É o que aponta pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (20). No cenário considerado mais provável para o primeiro turno, Lula aparece com 41% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 31%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Os números permanecem praticamente inalterados em comparação ao levantamento anterior, realizado após a divulgação de que Flávio Bolsonaro teria solicitado recursos ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, para financiar o filme “Dark Horse”, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, Lula somava 40% das intenções de voto, enquanto o senador mantinha os mesmos 31%.

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A estabilidade também se repete na projeção de segundo turno. Lula alcança 47% das preferências, contra 43% de Flávio Bolsonaro, reproduzindo exatamente o resultado da pesquisa anterior. Os votos brancos e nulos representam 8%, enquanto 1% dos entrevistados não soube responder.

O levantamento, no entanto, contempla apenas parte dos desdobramentos mais recentes envolvendo o Banco Master. A coleta de dados ocorreu na quarta-feira (17) e na quinta-feira (18), mesmo dia em que a Polícia Federal realizou uma operação que teve como alvo o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado e aliado do presidente Lula. Ele é investigado sob suspeita de ter recebido pagamentos de Daniel Vorcaro.

Na simulação de primeiro turno, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem isolados na liderança. Em seguida, surgem Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), ambos com 3% das intenções de voto. Romeu Zema (Novo), Aécio Neves (PSDB), Samara Martins (UP) e Augusto Cury (Avante) registram 2% cada. Joaquim Barbosa (DC), Cabo Daciolo (Mobiliza) e Rui Costa Pimenta (PCO) aparecem com 1%. Já Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram. Os votos brancos e nulos somam 7%, enquanto 4% dos entrevistados declararam não saber em quem votar.

O Datafolha também simulou outros possíveis confrontos de segundo turno. Em uma disputa contra Ronaldo Caiado, Lula teria 47% das intenções de voto, diante de 41% do ex-governador de Goiás. Nesse cenário, 10% votariam em branco ou nulo, e 2% não souberam responder.

Já em um eventual embate com Romeu Zema, o presidente alcança 48% das preferências, enquanto o ex-governador de Minas Gerais aparece com 39%. Os votos brancos e nulos chegam a 11%, e outros 2% permanecem indecisos.

Na pesquisa espontânea, modalidade em que os entrevistados respondem sem receber uma lista prévia de candidatos, Lula lidera com 30% das citações. Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 17%. Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos foram mencionados por 1% dos eleitores cada.

O levantamento também avaliou o índice de rejeição dos pré-candidatos. Flávio Bolsonaro lidera numericamente nesse quesito, com 48% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de forma alguma. Lula aparece logo atrás, com 46%, configurando empate técnico dentro da margem de erro. Aécio Neves registra 23% de rejeição, seguido por Romeu Zema, com 17%, e Ronaldo Caiado, com 14%.

Para a realização da pesquisa, o Datafolha entrevistou 2.004 eleitores em 139 municípios brasileiros. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09956/2026.