Brasil vence Haiti por 3 a 0 e conquista liderança no Grupo C da Copa
Partida foi disputada no estádio da Filadélfia, na noite dessa sexta-feira (19)
Após empatar com o Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026, o Brasil conquistou sua primeira vitória no torneio ao derrotar o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, em partida válida pela segunda rodada do Grupo C. Com o resultado, a pentacampeã assumiu a liderança da chave.
Diante de um adversário tecnicamente inferior aos marroquinos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti dominou as ações desde os primeiros minutos. Aos 11, Bruno Guimarães encontrou Raphinha em boa condição para marcar, mas o gol foi anulado por impedimento.
Os primeiros 20 minutos foram de muita iniciativa do Brasil, mas pouca inspiração. A Seleção finalizara apenas duas vezes - as duas com Vini sendo bloqueado e sem perigo. Mas Matheus Cunha abriu o placar depois de começar tudo numa roubada de bola. O lance teve bela participação em passe de Bruno Guimarães e jogada com Vini Jr.
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O gol aliviou a Seleção. Raphinha ainda perdeu boa chance antes de Cunha fazer o segundo dele. Foi em mais uma roubada de bola, desta vez de Paquetá, que desarmou Casimir e passou para Vini. Ele deu ótima bola para o camisa 9 fuzilar: 2 a 0.
Nos acréscimos, Paquetá fintou no meio e lançou para Vini. O camisa 7 do Brasil anotou o segundo dele na Copa, o terceiro do Brasil contra o Haiti.
Com a vantagem construída, o Brasil diminuiu o ritmo na etapa final e passou a administrar o resultado. Mesmo assim, o Haiti criou sua melhor oportunidade na partida. Após cobrança de escanteio de Jean-Ricner Bellegarde, Ricardo Adé cabeceou com perigo e exigiu grande defesa de Alisson. No rebote, Jean-Kévin Duverne tentou completar para o gol, mas Danilo salvou em cima da linha.
Na metade do segundo tempo, Carlo Ancelotti atendeu aos pedidos da torcida e promoveu a entrada de Endrick. O jovem atacante chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento.
Com a vitória, o Brasil chegou aos quatro pontos, mesma pontuação do Marrocos, mas assumiu a liderança do Grupo C pelo saldo de gols. A Escócia aparece na terceira posição, com três pontos, enquanto o Haiti segue na lanterna, sem pontuar.