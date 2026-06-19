Marrocos vence Escócia e segue em busca de vaga no grupo do Brasil

Com gol no primeiro minuto, Marrocos venceu a Escócia por 1 a 0, nesta sexta-feira, no estádio de Boston, pela segunda rodada da primeira fase da Copa do Mundo. Com o resultado, a seleção marroquina assumiu a liderança momentânea do Grupo C, o mesmo de Brasil e Haiti, que se enfrentam na noite desta sexta. O gol de Marrocos saiu de um chutaço de Saibari no primeiro ataque de sua equipe. Marrocos foi melhor no primeiro tempo, mas a Escócia reagiu na segunda etapa, teve chances de empatar, mas pecou nas conclusões.

Marrocos começou com tudo. O time do técnico Mohamed Ouahbi, assim como no jogo com o Brasil, iniciou a partida com muita intensidade e na primeira subida de ataque chegou ao gol. Com um minuto, Saibari recebeu ótimo lançamento de Brahim, invadiu a área e acertou um chutaço no ângulo. A seleção marroquina manteve o controle da posse de bola por boa parte do primeiro tempo e era agressiva na recuperação nas saídas da Escócia. A seleção de Steve Clarke sofreu um baque com o jogo do início e teve dificuldade de reagir. Apesar do gol, manteve a estratégia de se fechar na defesa e por vezes cedeu a bola em erros de transição. Só melhorou no fim do primeiro tempo, quando conseguiu empurrar Marrocos para defesa. Teve duas chances em lançamentos no finalzinho. No primeiro, Adams furou e, na sequência, McGinn bateu para fora.

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Marrocos repetiu a estratégia e começou aplicando uma blitz na segunda etapa. Por pouco não ampliou o placar em finalizações Saibari, que acertou a trave e de El Khannouss, que cabeceou para grande defesa de Gunn. O técnico Steve Clarke promoveu uma série de mudanças que deram mais fôlego a sua seleção. Aos poucos, a Escócia inverteu os papéis, assumiu o controle da posse de bola e passou a pressionar. Na reta final, McTominay e Dykes tiveram chances claríssimas na área, mas mandaram para fora. Marrocos ganhou o tempo que pôde com trocas de passes na defesa e cobranças demoradas de saída de bola. Nos acréscimos, Amaimouni reagiu com bonita jogada individual na grande área, em que driblou marcador e bateu no cantinho. A bola saiu raspando a trave. No fim, faltou precisão para a Escócia traduzir o controle da posse em gols, e Marrocos conseguiu sua primeira vitória nesta Copa do Mundo.