Motoristas de ônibus, vans, táxis e aplicativos poderão contar com programa de saúde e bem-estar

De autoria do deputado Anderson Moraes, a proposta tem como objetivo reduzir o estresse, melhorar as condições de trabalho e combater a violência e a agressividade enfrentadas diariamente pelos profissionais do transporte - Foto: Divulgação

De autoria do deputado Anderson Moraes, a proposta tem como objetivo reduzir o estresse, melhorar as condições de trabalho e combater a violência e a agressividade enfrentadas diariamente pelos profissionais do transporte - Foto: Divulgação

Motoristas de ônibus municipais e intermunicipais, vans, táxis e aplicativos poderão passar a contar com ações voltadas à saúde física e mental no Estado do Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou o Projeto de Lei 262/23, que cria o Programa de Saúde do Trabalhador do Trânsito (Prosat).

De autoria do deputado Anderson Moraes, a proposta tem como objetivo reduzir o estresse, melhorar as condições de trabalho e combater a violência e a agressividade enfrentadas diariamente pelos profissionais do transporte de passageiros.

“Quem trabalha para manter o Rio em movimento merece respeito, reconhecimento e políticas públicas que saiam do papel”, afirmou o deputado Anderson Moraes.

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O texto prevê que o Governo do Estado, em parceria com as prefeituras, desenvolva mecanismos de fiscalização e incentive boas práticas entre os trabalhadores do trânsito. Também estão previstas campanhas educativas para estimular o respeito, a cordialidade e a valorização desses profissionais.

O texto prevê que o Governo do Estado, em parceria com as prefeituras, desenvolva mecanismos de fiscalização e incentive boas práticas entre os trabalhadores do trânsito | Foto: Divulgação

Entre as medidas propostas está a oferta de atendimento psicológico como parte da rotina de trabalho dos motoristas. O projeto também incentiva a prática de atividades físicas, momentos de lazer e períodos adequados de descanso como formas de prevenir o estresse e promover a qualidade de vida.

Além disso, o Poder Executivo poderá firmar parcerias com empresas e concessionárias para implementar as ações previstas no programa.