Sudeste deve enfrentar frio intenso, diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê para esta sexta-feira (19) e sábado (20) forte frio em todo o Sudeste, em especial nas áreas de serra e no sul paulista e mineiro.

Há indicação de permanência de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em grande parte da Região Norte. Chuvas mais intensas também são aguardadas em toda Região Sul, além de risco de ocorrência de geada nas áreas serranas.

Região Sudeste

Para hoje, há previsão de pancadas de chuva isoladas durante a noite no sul de São Paulo. Nas demais áreas da região, o tempo permanece estável, com céu parcialmente nublado a nublado.

No sábado (20), a chuva acompanhada de trovoadas isoladas avança sobre São Paulo, enquanto há possibilidade de chuva no sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Em grande parte de Minas Gerais, no norte fluminense e no Espírito Santo, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado.

As temperaturas mínimas indicam amanhecer frio, especialmente nos pontos mais elevados das serras, onde os valores podem ficar em torno de 4°C. O frio também se estende pelo sul de São Paulo e de Minas Gerais, com mínimas entre 5°C e 10°C. Já na faixa litorânea da região, as temperaturas mínimas permanecem mais elevadas, variando entre 12°C e 18°C.

As menores temperaturas máximas são previstas para as regiões serranas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, com valores entre 20°C e 22°C. Em contrapartida, no norte mineiro, as máximas devem variar entre 29°C e 31°C. Nas demais áreas da região, os valores máximos ficam entre 24°C e 27°C.

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Região Sul

O Inmet prevê que, nesta sexta-feira, o dia começa com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na área oeste da Região Sul. A instabilidade avança para as demais áreas, alcançando também oeste, centro e o sul do Paraná, além de oeste e sul de Santa Catarina e o nordeste do Rio Grande do Sul durante a tarde. À noite, a chuva continua avançando sobre o norte e nordeste gaúcho, além de áreas de Santa Catarina e do Paraná.

A partir da noite, o tempo volta a ficar estável na faixa de fronteira com o Uruguai e no extremo oeste do Rio Grande do Sul.

No sábado, a chuva acompanhada de trovoadas isoladas fica restrita às áreas mais ao norte e leste do Paraná, enquanto o centro e o sul do estado ainda apresentam possibilidade de chuva isolada. Nas demais áreas da região Sul, o tempo volta a ficar estável, com variação de nebulosidade no oeste do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, além de possibilidade de geada ao amanhecer na campanha gaúcha.

As menores temperaturas mínimas são previstas para a faixa de fronteira com o Uruguai e para as áreas serranas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina durante o amanhecer de sábado, onde os valores podem ficar próximos de 3°C. No centro e norte gaúcho e no oeste catarinense, as mínimas variam entre 8°C e 12°C. Nas demais áreas da região, as temperaturas mínimas ficam entre 12°C e 16°C.

As temperaturas máximas mais elevadas são previstas para o norte do Paraná, com valores entre 24°C e 26°C nesta sexta-feira. Nas áreas serranas, as máximas não devem ultrapassar 10°C, enquanto no oeste catarinense e no restante do Rio Grande do Sul os valores permanecem abaixo de 16°C.

Região Norte

A previsão do tempo para Roraima e Amazonas indica chuva acompanhada de trovoadas nesta sexta-feira. Entretanto, no Tocantins o tempo fica firme, com predomínio de céu sem nuvens e muito calor. Nas demais áreas, o céu varia de parcialmente nublado a períodos de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas.

No sábado, a previsão de chuvas isoladas e trovoadas continua para o Acre, Amazonas, Rondônia, Pará e Amapá. Em contrapartida, no Tocantins, o céu deve ter poucas nuvens.

As temperaturas mínimas deverão ser registradas no sul de Rondônia, norte de Roraima, sul do Pará e Acre, com valores entre 18°C e 22°C. Nas demais áreas, as mínimas devem variar entre 23°C e 25°C

As temperaturas máximas são esperadas para o Tocantins e para o sudeste do Pará, com valores entre 34°C e 38°C. Nas demais áreas, as máximas variam entre 28°C e 33°C. No sábado, as temperaturas máximas ficam mais amenas no Acre e em Rondônia, com valores entre 26°C e 29°C.