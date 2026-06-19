Lula brinca e diz que Neymar é 'o primeiro convocado home office do mundo'

Lula brincou sobre a convocação de Neymar para a Copa do Mundo - Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

Lula brincou sobre a convocação de Neymar para a Copa do Mundo - Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma brincadeira ao comentar a convocação do jogador Neymar para a Copa do Mundo de 2026. Ao conversar com uma criança em um evento em Belo Horizonte (MG), Lula afirmou que o camisa 10 é o "primeiro convocado home office do mundo".

Lula estava falando sobre igualdade de gênero. Então, ele perguntou ao menino se ele tinha visto a jogadora Marta, seis vezes eleita a melhor do mundo, jogar futebol. A criança respondeu negativamente com a cabeça. O presidente questionou o jovem quem que a Seleção tem "bom de bola" atualmente.

O menino então disse: "Neymar". Lula então afirmou que o atacante do Santos não estava "nem jogando". O craque está se recuperando de uma lesão na panturrilha. O presidente, então, mencionou uma postagem que disse ter visto nas redes sociais.

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"Eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo", brincou o petista, arrancando risadas dos presentes ao evento. "Jogador home office. Isso eu vi na internet ontem. Eu acho que qualquer dia a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial: 11 Pelés", emendou Lula.

Embora já tenha voltado a treinar com bola, Neymar não entrará em campo pela Seleção Brasileira nesta sexta (19), diante do Haiti, às 21h30 (horário de Brasília). O camisa 10 ainda precisa aprimorar o condicionamento físico e ganhar ritmo de jogo.