Rebeca Andrade volta com destaque, e Brasil fatura prata por equipes no Pan

Após quase dois anos de pausa, Rebeca Andrade voltou a brilhar nas competições no Pan-Americano de Ginástica Artística do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (17). A maior medalhista olímpica do país, a brasileira competiu no salto, conquistou a maior nota da noite, com 14.533, e avançou à final do aparelho, que será disputada no domingo.

Ao lado de Julia Soares, Thais Fidelis, Sophia Weisberg e Gabriela Bouças, a ginasta ajudou o Brasil a conquistar a medalha por equipes e a garantir a vaga no Mundial de Roterdã. A seleção masculina encerrou a competição por equipes em quarto lugar e também conquistou a vaga para o Mundial.

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O Canadá ficou com o ouro, 243.026, enquanto a Colômbia levou a prata, com 241.594. Os Estados Unidos completaram o pódio, com 235.961. As finais do individual geral e por aparelhos serão disputadas na sexta-feira (19), a partir das 9h, e no domingo (21), a partir das 9h30, com transmissão ao vivo do Sportv2.