Fluminense faz empréstimo de Davi Melo para clube uruguaio

O Fluminense preparou o encaminhamento do empréstimo do volante Davi Melo, filho do ex-jogador do Tricolor Carioca Felipe Melo, para o clube Central Español, do Uruguai. O atleta, de 20 anos, será cedido para a equipe uruguaia até junho de 2027, período que corresponde ao meio da próxima temporada, e deve se apresentar até o fim desta semana.



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O clube carioca renovou o contrato com o volante recentemente. Davi tinha vínculo com o Tricolor até o final da atual temporada; no entanto, ele acabou renovando o contrato até o final do próximo ano.

O atleta não treinava junto com o elenco principal e não era considerado nos planos táticos do técnico Luis Zubeldía, tornando-se uma peça sem espaço na equipe até o momento. Por já ter completado 20 anos de idade, o volante não pode mais atuar na categoria de base do clube.

Na equipe profissional do Fluminense, Davi Melo entrou em campo apenas uma vez, na derrota por 1 a 0 para o Boavista. O jogador teve uma breve participação de oito minutos na partida, ao lado de outros reservas e atletas das categorias de base.