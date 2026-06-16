João Fonseca é dominado e perde na estreia da temporada de grama

O início de temporada jogando na quadra de grama não foi boa para João Fonseca. O atual número 25 no ranking mundial, perdeu na estreia do ATP de Halle, na Alemanha, para Yannick Hanfmann, que jogava em casa, pelo placar de 2 a 0. Essa foi a primeira partida do brasileiro após a histórica campanha no Roland Garros do início desse ano.

O alemão dominou a partida desde o início, e mesmo que João tenha tido alguns bons momentos dentro da partida, foi um jogo em que momento algum o atleta se encontrou.

O brasileiro segue na grama para a próxima competição, que será o ATP de Eastbourne, na Inglaterra, que acontece na semana que vem. Depois, a partir do dia 29, ele jogará o terceiro Grand Slam da temporada, em Wimbledon.

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Esse foi o primeiro torneio na grama de João Fonseca em 2026. A temporada começou na quadra dura na Oceania, onde o brasileiro sofreu com lesões e fez apenas uma partida, que foi a derrota na estreia do Australian Open.