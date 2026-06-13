Brito, campeão mundial com a Seleção em 1970, será sepultado neste sábado no Rio

Ex-zagueiro faleceu aos 86 anos e será velado e enterrado no Cemitério da Ilha do Governador - Foto: Reprodução

Ex-zagueiro faleceu aos 86 anos e será velado e enterrado no Cemitério da Ilha do Governador - Foto: Reprodução

O corpo de Brito, de 86 anos, ex-zagueiro e campeão mundial com a Seleção Brasileira na Copa de 1970, será sepultado neste sábado (13).

O velório do ex-atleta está previsto para acontecer às 11h, na Capela C do Cemitério da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.. O enterro está marcado para as 15h30.

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Brito faleceu na última quinta-feira (11). Ele estava internado para tratar uma pneumonia, desde 13 de maio, no Hospital Casa Ilha do Governador.

Hércules Brito Ruas foi revelado pelo Vasco da Gama e, durante a carreira, defendeu clubes brasileiros como o Internacional, Cruzeiro, Botafogo, Corinthians, Athletico Paranaense e Flamengo.

O ex-zagueiro ficou marcado na história do futebol brasileiro ao fazer parte da seleção tricampeã mundial no México, em 1970. Na época, ele foi titular em todas as partidas. Além disso, Brito também jogou na Copa do Mundo de 1966, defendendo a camisa da Seleção Brasileira.