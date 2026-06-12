Atletas de Niterói representam a cidade em torneio profissional de futevôlei em Santa Catarina

A participação da dupla reforça o protagonismo de Niterói no desenvolvimento do esporte - Foto: Divulgação

A participação da dupla reforça o protagonismo de Niterói no desenvolvimento do esporte - Foto: Divulgação

Neste sábado (13), Niterói estará representada por duas grandes referências do futevôlei feminino nacional na disputa da categoria Profissional Feminino do torneio promovido pelo TAFC Futevôlei, em Içara, Santa Catarina. As atletas Mari Onda e Monique Góes levam o nome da cidade para uma das competições mais importantes da modalidade, reforçando a força do esporte niteroiense no cenário brasileiro.

Com trajetória consolidada nas areias, Mari Onda acumula participações em importantes competições nacionais e é reconhecida pela técnica apurada, experiência e dedicação ao esporte. Ao longo da carreira, conquistou espaço entre as principais atletas do futevôlei feminino, tornando-se uma inspiração para novas gerações de esportistas.

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Ao seu lado, Monique Góes também se destaca pelo desempenho consistente em torneios estaduais e nacionais. Conhecida pela garra, disciplina e alto nível competitivo, a atleta vem construindo uma carreira marcada por excelentes resultados e pela constante evolução dentro da modalidade.

A participação da dupla reforça o protagonismo de Niterói no desenvolvimento do esporte, fruto de investimentos em políticas públicas voltadas para o incentivo às diferentes modalidades esportivas.

A expectativa é de grandes confrontos na arena de Içara | Foto: Divulgação

O secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, destacou a importância da presença das atletas na competição.

“Mari e Monique são exemplos de dedicação, talento e perseverança. Elas representam com orgulho o esporte de Niterói e mostram a força das nossas atletas em competições de alto rendimento. Torcemos para que façam uma grande competição e continuem inspirando jovens esportistas da nossa cidade.”

A expectativa é de grandes confrontos na arena de Içara, reunindo algumas das melhores atletas do país. Para Mari Onda e Monique Góes, a competição representa mais uma oportunidade de mostrar o potencial do futevôlei de Niterói em nível nacional.