Conheça os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo

O Brasil jogará contra Marrocos, Escócia e Haiti pela fase de grupos da Copa do Mundo - Foto: Divulgação/Achraf Hakimi /Getty images /Divulgação/Instagram

O Brasil jogará contra Marrocos, Escócia e Haiti pela fase de grupos da Copa do Mundo - Foto: Divulgação/Achraf Hakimi /Getty images /Divulgação/Instagram

A Copa do Mundo chegou e faltam poucos dias para a Seleção Brasileira entrar em campo e dar o pontapé inicial rumo ao Hexa. A partida inaugural é nesta quinta-feira (11), entre México e África do Sul, já o Brasil inicia sua campanha no sábado (13), contra o Marrocos, às 19h (Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

A Seleção Brasileira é cabeça de chave do grupo C, e terá pela frente o Marrocos, Escócia e Haiti. Apesar de ser a favorita para passar de fase na primeira colocação, o Brasil precisa ficar de olho em possíveis surpresas, principalmente em relação ao Marrocos e à Escócia, que prometem ser adversários complicados.

Leia também:

Quem será o craque da seleção na Copa? Torcedores fazem suas apostas

Equipe de arbitragem do jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo é divulgado

Ocupando atualmente a sétima colocação no ranking de seleções da FIFA, o Marrocos chega para sua sétima Copa com o potencial de chegar longe mais uma vez. Na Copa do Catar em 2022, a seleção marroquina terminou em um histórico 4º lugar, a melhor campanha de uma seleção africana na história das Copas.

Na ocasião, o Marrocos passou de fase em primeiro lugar, em um grupo com a Croácia, Bélgica e Canadá. No mata-mata, bateu a Espanha, nas oitavas, e Portugal, nas quartas, sendo eliminado para a França, na semifinal, por 2 a 0. Na disputa pelo terceiro lugar, perdeu para a Croácia, pelo placar de 2 a 1.

O lateral Hakimi é um dos grandes destaques do Marrocos nesta Copa | Foto: Divulgação/Achraf Hakimi

Apesar da ótima campanha, o treinador Mohamed Ouahbi convocou apenas oito remanescentes da Copa de 2022, apostando em uma reformulação. Entre os destaques da seleção, estão o lateral-direito e capitão Achraf Hakimi (PSG) e o meia-atacante Brahim Díaz (Real Madrid).

Copas disputadas pelo Marrocos:

1970 (México): Eliminado na fase de grupos.

1986 (México): Eliminado nas oitavas de final.

1994 (Estados Unidos): Eliminado na fase de grupos.

1998 (França): Eliminado na fase de grupos.

2018 (Rússia): Eliminado na fase de grupos.

2022 (Catar): Terminou em 4º lugar, melhor campanha da história de uma seleção africana e árabe em Mundiais.

Outro adversário que o Brasil precisa ficar de olho é a Escócia, seleção que ocupa a 42ª colocação no ranking da FIFA. Essa é a primeira aparição da seleção escocesa em Copas do Mundo desde 1998, e enfrentará duas seleções que fizeram parte de seu grupo na última Copa disputada: Brasil e Marrocos.

Os escoceses chegam a esta Copa para tentar um feito nunca antes alcançado: passar da fase de grupos. E, com o novo formato da Copa, no qual os oito melhores terceiros colocados disputam um mata-mata extra, esse objetivo pode ser alcançado.

Inclusive, a Escócia detém o curioso recorde de seleção que mais participou de Copas sem avançar para a fase eliminatória.

Scott McTominay é um das esperanças de classificação da Escócia | Foto: Getty Images

Os destaques da Escócia ficam por conta do lateral Andy Robertson (Liverpool), o meia Scott McTominay (Napoli) e o meia John McGinn (Aston Villa).

Copas disputadas pela Escócia:

1954 (Suíça): Eliminado na fase de grupos.

1958 (Suécia): Eliminado na fase de grupos.

1974 (Alemanha Ocidental): Eliminado na fase de grupos.

1978 (Argentina): Eliminado na fase de grupos.

1982 (Espanha): Eliminado na fase de grupos.

1986 (México): Eliminado na fase de grupos.

1990 (Itália): Eliminado na fase de grupos.

1998 (França): Eliminado na fase de grupos.

Já o Haiti, que ocupa a 83ª colocação no ranking de seleções da FIFA, chega para disputar sua primeira Copa desde 1974, quando sofreu 14 gols em três jogos Os haitianos conquistaram a classificação histórica na última rodada das Eliminatórias da Concacaf, vencendo a Nicarágua por 2 a 0 e contando com o empate sem gols entre Costa Rica e Honduras.

Por conta de uma grave crise de violência e instabilidade política no país, a seleção realizou seus jogos como mandante em Willemstad, capital de Curaçao. Apesar de todas as dificuldades, a seleção chega a Copa do Mundo para tentar surpreender.

Apesar de correr por fora na disputa por vagas para a próxima fase, com o formato ampliado e o mata-mata extra, o Haiti pode sonhar com feitos históricos.

Duckens Nazon é o maior artilheiro da história da seleção haitiana | Foto: Divulgação/Instagram

Os grandes destaques ficam por conta do atacante Wilson Isidor (Sunderland), o meio-campista Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton) e o atacante Duckens Nazon (Esteghlal FC), maior artilheiro da história da seleção haitiana.

Copas disputadas pelo Haiti:

1974 (Alemanha Ocidental): Eliminado na fase de grupos