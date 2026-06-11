Conheça os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo
Seleção é cabeça de chave do grupo C, com Marrocos, Escócia e Haiti
A Copa do Mundo chegou e faltam poucos dias para a Seleção Brasileira entrar em campo e dar o pontapé inicial rumo ao Hexa. A partida inaugural é nesta quinta-feira (11), entre México e África do Sul, já o Brasil inicia sua campanha no sábado (13), contra o Marrocos, às 19h (Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
A Seleção Brasileira é cabeça de chave do grupo C, e terá pela frente o Marrocos, Escócia e Haiti. Apesar de ser a favorita para passar de fase na primeira colocação, o Brasil precisa ficar de olho em possíveis surpresas, principalmente em relação ao Marrocos e à Escócia, que prometem ser adversários complicados.
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Ocupando atualmente a sétima colocação no ranking de seleções da FIFA, o Marrocos chega para sua sétima Copa com o potencial de chegar longe mais uma vez. Na Copa do Catar em 2022, a seleção marroquina terminou em um histórico 4º lugar, a melhor campanha de uma seleção africana na história das Copas.
Na ocasião, o Marrocos passou de fase em primeiro lugar, em um grupo com a Croácia, Bélgica e Canadá. No mata-mata, bateu a Espanha, nas oitavas, e Portugal, nas quartas, sendo eliminado para a França, na semifinal, por 2 a 0. Na disputa pelo terceiro lugar, perdeu para a Croácia, pelo placar de 2 a 1.
Apesar da ótima campanha, o treinador Mohamed Ouahbi convocou apenas oito remanescentes da Copa de 2022, apostando em uma reformulação. Entre os destaques da seleção, estão o lateral-direito e capitão Achraf Hakimi (PSG) e o meia-atacante Brahim Díaz (Real Madrid).
Copas disputadas pelo Marrocos:
1970 (México): Eliminado na fase de grupos.
1986 (México): Eliminado nas oitavas de final.
1994 (Estados Unidos): Eliminado na fase de grupos.
1998 (França): Eliminado na fase de grupos.
2018 (Rússia): Eliminado na fase de grupos.
2022 (Catar): Terminou em 4º lugar, melhor campanha da história de uma seleção africana e árabe em Mundiais.
Outro adversário que o Brasil precisa ficar de olho é a Escócia, seleção que ocupa a 42ª colocação no ranking da FIFA. Essa é a primeira aparição da seleção escocesa em Copas do Mundo desde 1998, e enfrentará duas seleções que fizeram parte de seu grupo na última Copa disputada: Brasil e Marrocos.
Os escoceses chegam a esta Copa para tentar um feito nunca antes alcançado: passar da fase de grupos. E, com o novo formato da Copa, no qual os oito melhores terceiros colocados disputam um mata-mata extra, esse objetivo pode ser alcançado.
Inclusive, a Escócia detém o curioso recorde de seleção que mais participou de Copas sem avançar para a fase eliminatória.
Os destaques da Escócia ficam por conta do lateral Andy Robertson (Liverpool), o meia Scott McTominay (Napoli) e o meia John McGinn (Aston Villa).
Copas disputadas pela Escócia:
1954 (Suíça): Eliminado na fase de grupos.
1958 (Suécia): Eliminado na fase de grupos.
1974 (Alemanha Ocidental): Eliminado na fase de grupos.
1978 (Argentina): Eliminado na fase de grupos.
1982 (Espanha): Eliminado na fase de grupos.
1986 (México): Eliminado na fase de grupos.
1990 (Itália): Eliminado na fase de grupos.
1998 (França): Eliminado na fase de grupos.
Já o Haiti, que ocupa a 83ª colocação no ranking de seleções da FIFA, chega para disputar sua primeira Copa desde 1974, quando sofreu 14 gols em três jogos Os haitianos conquistaram a classificação histórica na última rodada das Eliminatórias da Concacaf, vencendo a Nicarágua por 2 a 0 e contando com o empate sem gols entre Costa Rica e Honduras.
Por conta de uma grave crise de violência e instabilidade política no país, a seleção realizou seus jogos como mandante em Willemstad, capital de Curaçao. Apesar de todas as dificuldades, a seleção chega a Copa do Mundo para tentar surpreender.
Apesar de correr por fora na disputa por vagas para a próxima fase, com o formato ampliado e o mata-mata extra, o Haiti pode sonhar com feitos históricos.
Os grandes destaques ficam por conta do atacante Wilson Isidor (Sunderland), o meio-campista Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton) e o atacante Duckens Nazon (Esteghlal FC), maior artilheiro da história da seleção haitiana.
Copas disputadas pelo Haiti:
1974 (Alemanha Ocidental): Eliminado na fase de grupos