Quem será o craque da seleção na Copa? Torcedores fazem suas apostas
A poucos dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo, torcedores contam quem pode ser o grande destaque na campanha
Faltam poucos dias para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, e a expectativa dos torcedores cresce a cada dia. O Brasil chega ao torneio após encerrar as Eliminatórias na quinta colocação, sua pior campanha na história da competição classificatória, mas aposta na experiência e no currículo vitorioso de Carlo Ancelotti para buscar o hexacampeonato.
O treinador italiano, um dos mais vencedores do futebol mundial, acumula conquistas por gigantes europeus como Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Real Madrid, credenciais que aumentam a confiança da torcida para a disputa do Mundial.
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Além do técnico, a seleção conta com nomes estrelados, como Neymar, Vinícius Júnior e Endrick, destaques por seus clubes e que podem desequilibrar partidas em um lance, decidindo a Copa com sua genialidade.
É apostando nas capacidades do treinador e na qualidade técnica que sobra em nossos atletas, que os torcedores nutrem esperanças de uma campanha histórica que traga, finalmente, a tão sonhada sexta estrela para a seleção canarinho.
A equipe do O SÃO GONÇALO foi às ruas para perguntar aos torcedores: quem pode ser o grande nome da Seleção Brasileira nesta Copa?
O vendedor André Costa, de 39 anos, acredita que o jogador Endrick, cria do Palmeiras e atual jogador do Real Madrid, pode ser o grande destaque na competição.
“O Endrick é quem está fazendo a diferença no fim das contas. Basta ver os jogos do ano passado, contra a Espanha e a Inglaterra, em que teve papel decisivo. Depois, nas partidas contra a França e a Croácia, também fez a diferença. E agora, nesse jogo contra o Egito, mais uma vez mostrou seu valor. Enfim, é quem realmente vem entregando resultado.", destacou.
Após falta de oportunidades no Real Madrid, Endrick foi emprestado para o Lyon, da França, clube pelo qual atuou nesta temporada, destacando-se por bons números e ótimas atuações. Pelo campeonato francês o jovem atacante fez 16 partidas, iniciou 14 como titular, marcando cinco gols e distribuindo sete assistências.
É apostando na juventude e garra do jovem, que a vendedora Stephany Plácido, de 21 anos, acredita que o Brasil pode chegar longe. “O destaque vai ser o Endrick. Ele é novo, cheio de raça e com muita vontade de ganhar a primeira Copa. Não tem como errar”, comentou.
Para outros, essa pode ser a Copa em que o gonçalense Vinicius Junior vai chamar a responsabilidade e se firmar como um grande nome atuando pela seleção. Thiago Costa da Silva, tem 31 anos, trabalha como contador de histórias no Rio e acredita que o Vini vai ser o craque da seleção.
“Para mim o destaque vai ser o Vinícius Junior. Tudo que ele não mostrou na seleção até agora, eu acho que nessa Copa vai mostrar. Ele vai conseguir ajudar bastante o Brasil, vai ser o craque da nossa seleção”, afirmou.
Vini chega para esse mundial com status de estrela internacional, após ganhar o troféu The Best da Fifa de melhor jogador do mundo em 2024. Craque do Real Madrid, Vini ainda vive um momento de contestação de torcedores que acreditam que o jogador não consegue reproduzir o mesmo desempenho do clube com a camisa amarelinha.
Apesar das contestações, Vini foi um dos jogadores mais importantes durante a campanha da Copa de 2022, no Catar, com um gol, duas assistências e importantes participações setor ofensivo, contribuindo em jogadas de gol.
Há ainda quem acredite que o craque da geração, Neymar, pode dar a volta por cima e liderar a seleção rumo ao Hexa. A assistente administrativa Bianca Gonçalves Dornelas, de 39 anos, aposta suas fichas no jogador do Santos. “Para mim o destaque vai ser o Neymar. Estou na expectativa. Vamos torcer para que o Brasil vença essa primeira rodada”, disse.
Neymar chega nessa Copa após um período sem ser convocado e com lesões acumuladas. O camisa 10 do Santos viveu, pela primeira vez, incerteza sobre sua convocação para uma Copa. Neymar está se recuperando de uma lesão muscular na panturrilha direita.
Segundo boletim recente divulgado pela CBF, o atleta apresentou boa evolução clínica, mas segue como dúvida e deve desfalcar o Brasil na estreia da Copa do Mundo, contra o Marrocos.
Enquanto isso, os torcedores seguem na expectativa de que o camisa 10 se recupere para ajudar a seleção. Porém, mesmo com a ausência do jogador na primeira partida, para a torcida, a seleção está bem servida de craques que podem desequilibrar tecnicamente um jogo e liderar o elenco rumo à glória da sexta estrela.
A seleção dá seu primeiro passo rumo ao tão sonhado Hexa neste sábado (13), contra o Marrocos, em partida válida pela primeira rodada do grupo C da Copa do Mundo. O jogo será às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Sob supervisão de Marcela Freitas