Estudo aponta a Seleção Brasileira como a sétima mais valiosa do mundo; confira o ranking

Entre os jogadores brasileiros, quem se destacou foi o atacante Rayan - Foto: Reprodução/CBF

Entre os jogadores brasileiros, quem se destacou foi o atacante Rayan - Foto: Reprodução/CBF

A seleção brasileira apareceu no ranking das equipes mais valiosas da Copa do Mundo, o Brasil conquistou a sétima posição da lista. O resultado foi divulgado pelo Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), grupo de pesquisa responsável por realizar a pesquisa e levantamento do assunto. O pódio é composto, respectivamente, pela Inglaterra, França e Espanha.

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O ponto levado em consideração para a construção do ranking foi o valor estimado de transferência de cada jogador convocado para participar do torneio mundial. Entre os jogadores brasileiros, quem se destacou foi o atacante Rayan, que atualmente está avaliado em 100 milhões de euros, aproximadamente R$ 597 milhões

Além do Brasil, a seleção argentina foi a única outra equipe sul-americana a entrar na lista. Todas as outras posições são ocupadas por países europeus.

Veja o ranking divulgado pelo CIES:

1. Inglaterra - 1,454 bilhão de euros (R$ 8,6 bilhões)

2. França - 1,436 bilhão de euros (R$ 8,5 bilhões)

3. Espanha - 1,407 bilhão de euros (R$ 8,4 bilhões)

4. Alemanha - 1,085 bilhão de euros (R$ 6,4 bilhões)

5. Portugal - 910 milhões de euros (R$ 5,4 bilhões)

6. Holanda - 853 milhões de euros (R$ 5 bilhões)

7. Brasil - 821 milhões de euros (R$ 4,9 bilhões)

8. Argentina - 764 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões)

9. Bélgica - 700 milhões de euros (R$ 4,1 bilhões)

10. Noruega - 646 milhões de euros (R$ 3,8 bilhões)