Estudo aponta a Seleção Brasileira como a sétima mais valiosa do mundo; confira o ranking
A liderança ficou com a Inglaterra, seguida pela França e Espanha fechando o pódio
A seleção brasileira apareceu no ranking das equipes mais valiosas da Copa do Mundo, o Brasil conquistou a sétima posição da lista. O resultado foi divulgado pelo Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), grupo de pesquisa responsável por realizar a pesquisa e levantamento do assunto. O pódio é composto, respectivamente, pela Inglaterra, França e Espanha.
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O ponto levado em consideração para a construção do ranking foi o valor estimado de transferência de cada jogador convocado para participar do torneio mundial. Entre os jogadores brasileiros, quem se destacou foi o atacante Rayan, que atualmente está avaliado em 100 milhões de euros, aproximadamente R$ 597 milhões
Além do Brasil, a seleção argentina foi a única outra equipe sul-americana a entrar na lista. Todas as outras posições são ocupadas por países europeus.
Veja o ranking divulgado pelo CIES:
1. Inglaterra - 1,454 bilhão de euros (R$ 8,6 bilhões)
2. França - 1,436 bilhão de euros (R$ 8,5 bilhões)
3. Espanha - 1,407 bilhão de euros (R$ 8,4 bilhões)
4. Alemanha - 1,085 bilhão de euros (R$ 6,4 bilhões)
5. Portugal - 910 milhões de euros (R$ 5,4 bilhões)
6. Holanda - 853 milhões de euros (R$ 5 bilhões)
7. Brasil - 821 milhões de euros (R$ 4,9 bilhões)
8. Argentina - 764 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões)
9. Bélgica - 700 milhões de euros (R$ 4,1 bilhões)
10. Noruega - 646 milhões de euros (R$ 3,8 bilhões)