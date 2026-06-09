Torcedores do Rio devem assistir aos jogos da Copa do Mundo em casa

A Copa do Mundo de 2026 deve impulsionar o consumo entre os moradores da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, especialmente dentro de casa. Pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), com 802 consumidores, nos dias 01 e 02 de junho, mostra que 61,5% dos entrevistados pretendem assistir aos jogos em suas próprias residências, enquanto 7,2% afirmam que acompanharão as partidas na casa de amigos ou parentes. Bares e restaurantes serão a opção de 9,9% dos consumidores.

O hábito de reunir familiares e amigos para acompanhar os jogos também deverá refletir diretamente nas compras para a ocasião. Segundo o levantamento, 40,2% dos consumidores pretendem adquirir itens específicos para assistir às partidas, como carnes para churrasco, alimentos, bebidas e outros produtos destinados aos encontros durante a competição.

Leia também

Seleção entra em campo contra o Marrocos defendendo invencibilidade de 92 anos em estreias de Copas

Copa do Mundo: Mais um amistoso do Irã é cancelado antes da estreia do torneio mundial



Entre aqueles que vão comprar carnes para churrasco, alimentos, bebidas e outros produtos, o gasto médio estimado é de R$ 220, com uma movimentação financeira de quase R$ 327 milhões ao longo da competição.