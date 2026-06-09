Copa do Mundo: Mais um amistoso do Irã é cancelado antes da estreia do torneio mundial

A estreia do Irã na Copa do Mundo acontece no dia 15, às 22h, em uma partida contra a Nova Zelândia - Foto: Reprodução

A estreia do Irã na Copa do Mundo acontece no dia 15, às 22h, em uma partida contra a Nova Zelândia - Foto: Reprodução

Na semana de estreia da Copa do Mundo, a seleção do Irã sofreu mais um cancelamento de amistoso na sua preparação para a competição. A equipe estava com um jogo confirmado contra Granada, mas os seus adversários não conseguiram viajar ao México, país onde os iranianos estão instalados em decorrência do problema com os vistos nos EUA.

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Segundo informações divulgadas pela Federação de Granada, a equipe não tinham condições para viajar até o México e entrar em campo.

Anteriormente, o Irã já havia enfrentado problemas para a realização de outros amistosos. O duelo contra Porto Rico não aconteceu por mudança na sede do jogo e o confronto contra o Panamá também foi cancelado por questões externas.

A estreia do Irã na Copa do Mundo acontece no dia 15, às 22h, em uma partida contra a Nova Zelândia, que acontecerá no Los Angeles Stadium. Ao longo da fase de grupos, a equipe iraniana também enfrentará a Bélgica e Egito.