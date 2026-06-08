Botafogo deve propor uma renovação de contrato com redução salarial a Alex Telles
O contrato do jogador vai até o final da temporada
O Botafogo deve propor uma renovação de contrato para o lateral Alex Telles, de 33 anos, mas com algumas alterações em decorrência da fase difícil do clube. Segundo informações divulgadas pelo portal de notícias esportivas "GE", o Glorioso pretende negociar uma possível redução salarial para o veterano.
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O contrato de Alex Telles tem previsão de término no final desta temporada. Assim, ele fica aberto a assinar um pré-contrato com outras opções de equipes após o fim deste mês e deixar o clube carioca sem precisar pagar multas.
O lateral, que já teve importantes passagens por clubes europeus, e disputou a última edição da Copa do Mundo, está recebendo algumas sondagens de outras equipes e tem a possibilidade de deixar o Botafogo.
Alex Telles integrou a equipe do clube carioca em 2024 e participou da conquista do Brasileirão e Libertadores.