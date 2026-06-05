Fluminense demonstra interesse em ex-zagueiro do Botafogo

Em decorrência da necessidade de reforços para a zaga da equipe, o Fluminense volta a demonstrar interesse no jogador Adryelson. O atleta, que é ex-zagueiro do Botafogo e, no momento, atua no Al-Wasl, do Emirados Árabes, está sendo sondado e chamando a atenção de diferentes clubes brasileiros, um dos destaques é o tricolor carioca.

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Segundo informações divulgadas pela "ESPN", além do time de guerreiros, o Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Santos, Bahia, e Internacional também demonstraram interesse em comprar o zagueiro.

O valor proposto pelo clube árabe para a negociação do Adryelson, de 28 anos, é por volta de 7 milhões de dólares (cerca de R$ 41 milhões). No entanto, o valor da transferência ultrapassa o orçamento estipulado pela diretoria do tricolor carioca, considerado um valor alto para contratação na janela do segundo semestre.

Adryelson vive uma temporada positiva, com conquista de título pelo Al-Wasl. No clube do Emirados Árabes, o seu contrato vai até junho de 2028 e acumula 32 partidas e sete gols.