Endrick ganha o apoio do público e torcedores pedem sua titularidade na Seleção Brasileira

O jogador marcou o gol da vitória contra o Egito e virou o queridinho dos torcedores - Foto: Reprodução

O jogador marcou o gol da vitória contra o Egito e virou o queridinho dos torcedores - Foto: Reprodução

O centroavante Endrick ganhou os holofotes e o carinho dos brasileiros na redes sociais após o último amistoso antes da Copa do Mundo, que aconteceu na noite deste sábado (6). O jogador marcou o gol da vitória contra o Egito, deixando o placar final em 2 a 1 para o Brasil, e virou o queridinho dos torcedores, que pediram repetidamente que o atleta ocupasse a vaga de titular na equipe.

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Segundo os internautas, Endrick mostrou, mesmo que nas poucas oportunidades que teve, sua capacidade de ser decisivo e protagonista durante o torneio, terminando o período pré-Copa com uma alta e positiva popularidade. Inclusive, em algumas das postagens feitas enaltecendo o centroavante e pedindo a sua titularidade, algumas críticas foram feitas a outros jogadores do elenco, como: Neymar, Vini Jr e Igor Thiago.

Além dos elogios direcionados ao jogador de 19 anos, os torcedores não deixaram de fazer alguns 'puxões de orelha' no técnico italiano Ancelotti, o criticando por não escalar o atleta como titular da equipe e dar mais espaço para ele. Com menos de uma semana para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, a camisa 9 do elenco ainda é um mistério, sem confirmação de um nome pelo comandante do elenco.

O primeiro jogo do Brasil pela Copa acontece no próximo sábado (13), às 19h, contra o Marrocos.