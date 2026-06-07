Urgente! Wesley cortado da Copa do Mundo

A CBF lamenta a lesão, visto que o lateral-direito é um atleta querido pelo grupo - Foto: Reprodução

A CBF lamenta a lesão, visto que o lateral-direito é um atleta querido pelo grupo - Foto: Reprodução

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou, nesta tarde de domingo (7), que o atleta Wesley realizou exames de imagem e foi reavaliado pela comissão médica da Seleção Brasileira, confirmando o diagnóstico de lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda, precisando ser deixado de fora da Copa do Mundo de 2026.

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A lesão de Wesley aconteceu no último amistoso da Seleção antes do Mundial, a partida terminou com uma vitória por 2 a 1, sobre o Egito, no último sábado (6). O jogador precisou ser substituído aos 16 minutos ainda do primeiro tempo, após sentir fortes dores na perna e precisar deixar o campo às lágrimas. O lateral precisou receber um rápido atendimento no departamento médico da equipe e depois ficou no banco de reservas, onde recebeu o carinho e apoio dos companheiros.

A CBF lamenta a lesão, visto que o lateral-direito é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial.



Para ocupar o lugar vago de Wesley, o volante Ederson, da Atalanta(ITA), foi convocado de última hora e se juntará à delegação do país nesta segunda-feira (8), nos Estados Unidos.