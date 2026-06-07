CBF atualiza situação física de Neymar

O jogador brasileiro está em tratamento de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita desde que se apresentou na base de treinos da Seleção, no dia 27 de maio - Foto: Reprodução

O jogador brasileiro está em tratamento de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita desde que se apresentou na base de treinos da Seleção, no dia 27 de maio - Foto: Reprodução

Faltando menos de uma semana para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, os torcedores se mostram ansiosos, mas ainda preocupados com um assunto, a situação física do Neymar. Com a confirmação da lesão na panturrilha, o camisa 10 do Santos poderia ter sido cortado da seleção brasileira e não participar do Mundial, no entanto, o técnico Ancelotti acreditou na sua recuperação rápida antes do primeiro jogo da equipe.

De acordo com informações divulgadas pelo dirigente Rodrigo Caetano, o atacante seguiu com a sua rotina de recuperação e preparação física enquanto a seleção enfrentava o Egito no último amistoso antes da competição. O executivo ainda afirmou que Neymar tem novos exames marcados para esta segunda-feira (8) e que os resultados irão definir o futuro do jogador na competição.

"Vamos esperar segunda-feira para definirmos os próximos passos, o departamento médico, o Dr. Rodrigo Lasmar. Mas ele está fazendo atividades físicas, não fica só na fisioterapia, está trabalhando, e pesado. Por isso que ele ficou lá (em Nova Jersey). Lá temos toda a nossa estrutura, ficaram com ele mais profissionais, não só da fisioterapia, mas da preparação física, para acelerar essa recuperação dele, não só física, mas clínica também", comentou Rodrigo Caetano, na zona mista, após o fim do jogo com o Egito.



O jogador brasileiro está em tratamento de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita desde que se apresentou na base de treinos da Seleção, no dia 27 de maio. E essa contusão foi sofrida na última partida do atacante pelo Santos antes da divulgação da convocação.

"Tudo o que aconteceu com ele não foi fácil, desde a convocação, desde o último jogo pelo Santos. Acho que a acolhida a ele é importante para ele e para a Seleção, para os dois lados. É um grande reforço que teremos logo ali na frente, está evoluindo muito bem, é isso que nos é passado, principalmente pela preparação física", acrescentou o dirigente.

O Brasil faz a sua estreia na Copa do Mundo no próximo sábado (13), às 19h, no MetLife Stadium, localizado em Nova Jersey, onde acontecerá a final do torneio. A partida de abertura da Seleção Brasileira será contra o Marrocos e os próximos jogos do país serão contra a Escócia e o Haiti, todos no grupo C do torneio.