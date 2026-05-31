Uma pessoa morre e 200 ficam feridas após título do PSG

A conquista do segundo título da Liga dos Campeões pelo PSG levou milhares de torcedores às ruas de Paris na noite deste sábado, mas as comemorações também foram marcadas por episódios de violência e confrontos com as forças de segurança. Segundo as autoridades francesas, 283 pessoas foram presas na capital, enquanto sete policiais ficaram feridos, um deles em estado grave. Em todo o país, o número de detenções chegou a 416.

A região da Champs-Élysées concentrou grande parte da festa, reunindo mais de 20 mil torcedores do clube parisiense. Durante a celebração, grupos promoveram atos de vandalismo contra veículos e estabelecimentos comerciais, exigindo a intervenção da polícia. Em outro momento, houve uma tentativa de invasão a uma delegacia, rapidamente controlada pelas equipes de segurança.

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Apesar de a final ter sido realizada na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria, a torcida acompanhou o confronto em diversos pontos da capital francesa. No Parque dos Príncipes, casa do PSG, os ingressos para assistir à partida em telões se esgotaram. A movimentação ao redor do estádio foi intensa durante todo o dia, com estimativa de circulação entre 4 mil e 5 mil pessoas. Nas proximidades da arena, um ponto de ônibus também foi alvo de depredação.