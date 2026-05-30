Botafogo e Bahia se enfrentam pelo Brasileirão nesse sábado (30)

No último jogo das duas equipes antes da pausa para a Copa do Mundo, Botafogo e Bahia se enfrentam pela 18ª do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, nesse sábado (30), às 17h30.

O Bahia, dono da casa, vem de uma sequência de oito jogos sem vitórias, a pior sequência da equipe desde 2023. O time estagnou nos 23 pontos e ocupa a oitava posição na tabela do Brasileirão.

Já o Botafogo, que vem de uma vitória sobre o Caracas, carimbou a melhor campanha geral da fase de grupos da Copa Sul-Americana. No Brasileiro, o Alvinegro ocupa a décima posição com 22 pontos conquistados.

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Provável escalação do Botafogo: Neto; Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles (Marçal); Huguinho e Medina; Lucas Villalba, Montoro (Edenilson) e Matheus Martins; Arthur Cabral.

Provável escalação do Bahia: Ronaldo; Roman Gomez (Gilberto), David Duarte, Kanu e Iago Borduchi; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Sanabria (Kike Olivera ou Ademir), Erick Pulga e Willian José.